Martín Vázquez y Ferrer ven complicada la continuidad de Lopetegui

Barcelona, 26 oct (EFE).- Los exjugadores Albert 'Chapi' Ferrer, del FC Barcelona, y Rafael Martín Vázquez del Real madrid, coincidieron en opinar que el entrenador del equipo blanco, Julen Lopetegui, tiene pocas opciones de continuar después del Clásico, si bien defendieron su continuidad.

Ferrer y Martín Vázquez participaron en una nueva edición de LaLiga Santander Talks celebrada en Barcelona, una mesa redonda en la que valoraron las opciones de sus exequipos con vistas al partido que se disputará el próximo domingo en el Camp Nou.

Aunque a lo largo de la charla, moderado por el periodista Julio Maldonado, la delicada situación de Lopetegui en el banquillo del Real Madrid tuvo mucho protagonismo.

"Cuando alguien está sentenciado o ganas todos los partidos o siempre va a haber dudas. La sensación que tengo es que está sentenciado", opinó Martín Vázquez, quien ha echado de menos "que alguien del club saliera a defender al entrenador".

En la misma línea se refirió Ferrer: "Creo que no lo aguantarán en el cargo y me parece un error enorme". En este sentido, el exjugador del Barcelona consideró que el Real Madrid está "generando juego", pero le falta gol.

Sobre el clásico, tanto Martín Vázquez como Albert Ferrer preven un partido que se decidirá por "los errores defensivos" de ambos equipos, aunque para el exjugador del conjunto blanco su equipo no llega al Camp Nou en el mejor momento.

"Al Real Madrid no le veo bien, la sensación no es buena y no sé a qué equipo voy a ver. El Barcelona parte con cierto favoritismo por jugar en casa y por estar un poco mejor, y no tiene a Messi", apuntó Martín Vázquez, quien quiso "ser positivo" al afirmar que los madrileños tienen una oportunidad para "tapar bocas".

En el caso del Barcelona, Ferrer también consideró que los azulgranas tiene algo de ventaja porque "en 90 minutos el equipo que está en un mejor momento debería imponerse".

"Contra el Inter de Milán a mí me gustó, porque al no estar Leo (Messi) el juego no iba dirigido al mismo jugador y eso hace que otros jugadores ganen protagonismo. Creo que jugará un equipo muy parecido al que jugó contra el Inter", concluyó Ferrer.