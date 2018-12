Valverde asegura que el Barcelona resolverá internamente el ´caso Démbélé´

El entrenador del Barcelona Ernesto Valverde aseguró que el club azulgrana "intentará resolver desde el punto de vista interno" el caso Ousmane Dembélé, después de que el delantero francés llegara dos horas tarde al entrenamiento de este domingo.



La figura de Dembélé planeó este lunes sobre la rueda de prensa previa al partido ante el Tottenham, en la que Valverde admitió que reservará a Luis Suárez y que es posible que tanto Arthur como Cillesen puedan jugar de inicio. "Hay que ayudar al jugador. (Dembélé) tiene mucho talento, intentaremos ayudarle y nada más", dijo el técnico azulgrana, quien reiteró que el caso del francés se circunscribe a una cuestión "de orden interno" y que el Barça lo intentará resolver en ese plano.



Preguntado sobre si la actitud de Dembélé se puede explicar por su edad, por su entorno o por el carácter del jugador, Valverde admitió que desconoce el motivo. "A lo largo de la temporada hay circunstancias que se suceden, unas veces por cuestiones deportivas y otras extradeportivas. Siempre intentamos ayudar a los jugadores. Intentaremos resolver esta situación de la mejor manera posible", insistió. "Queremos ayudarle. Es un jugador joven y queremos sacar lo mejor de él, porque cuando está bien y motivado, nos puede dar mucho a nosotros y a cualquier equipo", dijo.



Con vistas al encuentro de este martes, Valverde admitió que hará "algún cambio" toda vez que el Barça ya está clasificado y como primero de grupo. "Le daré algún respiro a alguno de los jugadores", afirmó. Pero aún concretó más en el caso de Luis Suárez: "No entra en mis planes para mañana, porque después de haber estado reservándole, no le voy a hacer jugador dos partidos en tres días. Seguro que no va a jugar".



"Ya veremos los cambios que hay. Es un partido importante, porque el rival y la competición son muy importantes", recalcó Valverde, después de comentar que Arthur Melo está bastante recuperado de su lesión y espera que para este martes esté disponible. También cree que Jasper Cillessen puede tener su oportunidad en la portería.



Valverde da mucha importancia al encuentro: "Queremos seguir invictos en casa, respetamos al Tottenham y al Inter, pero son ellos los que llegan con la clasificación por decidir. Nuestra intención es ganar el partido".



En cuanto a la situación de Philippe Coutinho, que no está en el mejor momento del curso, manifestó que el brasileño es "muy importante" para el equipo.



Sobre Mauricio Pochettino, Valverde comentó que es un entrenador con una carrera ascendente desde que empezó en el Espanyol, tras su paso por el Southampton y ahora en el Tottenham.



Y también respondió sobre la final de la Copa Libertadores (River-Boca) y si imagina una final de 'Champions' Barcelona-Real Madrid en el Wanda Metropolitano. "Mientras estemos nosotros me encantaría cualquier rival. El partido de ayer fue espectacular por la tensión que se vivió y la emoción, sobre todo en los últimos quince minutos. Ya veremos qué ocurrirá en la final de 'Champions'. Que estemos nosotros me encantaría, el rival me da igual", destacó.