El Bayern no para y podría hacerse con De Ligt

El Bayern de Munich continúa avanzando en su agresiva (pero efectiva) reconstrucción particular de cara a la próxima temporada 2019/20. Con el objetivo de volver a coronarse como el mejor equipo de Europa, el equipo dirigido por Niko Kovac ya ha oficializado las contrataciones de Benjamin Pavard y Lucas Hernández para el siguiente curso.

Estas nuevas caras se unen así a jugadores de futuro que tendrán un importante papel en el proyecto bávaro como Niklas Süle, Joshua Kimmich, David Alaba...

No obstante, el Bayern de Munich no se conforma con este plantel de jugadores y no da por su cerrada la defensa, apareciendo el nombre de De Ligt en la escena. El joven central neerlandés del Ajax continúa postulándose como uno de los mayores atractivos del viejo continente. Ahora, es el club alemán el que buscaría hacerse con los servicios de De Ligt y cerrar una de las líneas defensivas más prometedoras de Europa.

Un nuevo competidor para el F.C. Barcelona que también apostará este verano por el internacional holandés de 19 años.