Jordi Farré: "Bartomeu no se expondrá a ser el primer presidente censurado"

Jordi Farré: "Bartomeu no se expondrá a ser el primer presidente censurado"

Barcelona, 29 sep (EFE).- Jordi Farré, precandidato en las próximas elecciones del FC Barcelona y el responsable jurídico de la moción de censura contra la actual junta directiva, está convencido de que no se darán por buenas las 16.521 firmas necesarias (se recogieron 20.687) para continuar con el proceso y que, una vez esto suceda, Josep Maria Bartomeu dimitirá para no exponerse a ser el primer presidente censurado en la historia de al entidad azulgrana.



Así lo explica Farré en esta entrevista a EFE, quien desvela que todavía le están llegando por correo firmas de socios del club azulgrana dando apoyo a la moción. A pesar de que las redes sociales han sido la base del éxito de esta moción, el precandidato advierte que solo el 7% de los socios del Barcelona tiene Twitter.



Pregunta: ¿Está preocupado por las 5.000 firmas que se comenta que se podrían invalidar durante el proceso de validación?



Respuesta: Por supuesto que no. Primero de todo: ¿cómo saben que 5.000 son falsas si no han tenido acceso a ellas? Y segundo: ¿en qué se basan para decir que son falsas? El tema es incontestable y estos rumores aparecen a la desesperada. Me gustaría saber de dónde han salido.



P: Le han acusado de que sería el culpable si finalmente se invalidaran miles de firmas y también le señalaron como submarino de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. ¿Por qué cree que tuvieron lugar estas acusaciones?



R: Yo he presentado 4.856 firmas. ¿Si hay 5.000 falsas querrá decir que yo no tengo ni una buena? Si algo aprendí en las elecciones del 2015 es a saber cómo se recogen las firmas. En la moción yo tenía 100 personas buscándolas. Estoy muy tranquilo.



¿Puse la moción de censura, llevamos 20.000 firmas y soy un submarino? Pues les ha salido un poco mal el submarino. Solo en la sede de la calle Balmes recogimos 1.800 firmas. Si hay referéndum arrasaremos con un 80%.



P: ¿Cree que la junta directiva de Bartomeu dimitirá antes del referéndum?



R: Creo que sí. Bartomeu no se expondrá a ser el primer presidente censurado de la historia del club. No considero que sea bueno para nadie que haya un referéndum. Lo mejor para la directiva y para el club es que dimitan cuando se hayan validado las firmas necesarias.



P: ¿Por qué ha ido por su cuenta durante la moción de censura y se ha alejado del resto de precandidatos y grupos de opinión?



R: Ha habido precandidatos que han dado apoyo a la moción y después no han ido ni a la recogida de papeletas ni a la entrega de las firmas. Cuando hay 11 participantes con diferentes intereses y con algunos grupos trabajando para algún candidato, porque así ha sido, es muy difícil ponerse todos de acuerdo.



A algunos les ha sentado mal que yo haya puesto la moción, cuando sé que si no la hubiese puesto no lo hubiese hecho nadie. Y tengo pruebas que lo demuestran. Pero bienvenidos sean, aunque hay mucha gente con afán de protagonismo. Alguien se autoproclamó portavoz y no sé dónde se decidió esto.



P: ¿Se refiere a Marc Duch?



R: Sí. A nivel personal no tengo nada en contra de él y creo que juntos hemos hecho un buen trabajo, pero cada uno tenía sus intereses y eso ha causado esta fricción. Al fin y al cabo éramos tres precandidatos y, dejando de lado los intereses para tirar hacia adelante la moción, también ha habido intereses de precandidatos.



P: Los grupos de la moción anunciaron que el club no les deja tener dos interventores más en la Mesa de validación de firmas aparte de Josep Triadó y usted. ¿Por qué considera que hicieron esta solicitud?



R: Te puedo asegurar que cada firma la defenderemos con uñas y dientes y estoy seguro de que pasaremos el corte con facilidad. ¿Con esta solicitud están diciendo que yo no quiero que prospere la moción? Con un directivo actual del Barcelona hablé sobre que me decían que yo era el submarino y él me contestó que con lo que les había jodido cómo lo iba a ser. Y con todo el cariño, ¿quiénes son ellos para pedir al club dos interventores extras? Unos firmantes más. El responsable jurídico de la moción soy yo.



P: ¿Calcula que la validación de las firmas se hará de forma rápida?



R: Sí, yo considero que en tres o cuatro días este tema estará resuelto.



P: ¿En las elecciones llegará hasta el final usted solo? ¿Cuál es la relación que tiene ahora con Joan Laporta?



R: Para mí, Laporta ha sido uno de los mejores presidentes de la historia del Barcelona e hizo cosas muy buenas, igual que otras no fueron tan buenas. De él hay mucho por aprender de cómo gestionó las relaciones con la RFEF y la UEFA. Albert Perrín era un artista en eso. Pero segundas partes nunca fueron buenas y tengo muchas dudas de que se presente.



Nosotros estamos abiertos a que se incorporen personas a nuestra candidatura siempre que nuestro proyecto les interese, pero a día de hoy no creo que me junte con nadie. Por ejemplo, con Víctor Font no tengo nada en común en la idea de club.



P: ¿Por qué?



R: Porque es un tecnócrata del fútbol. Me dijeron que es socio desde el 2004. Eso quiere decir que desde que nació hasta los 32 años no le interesó el Barcelona. Y a mí Xavi me gustaría mucho como entrenador del Barcelona, pero a Font le preguntes lo que le preguntes te responde Xavi. Lo que dijo sobre que Koeman debería ponerse a las órdenes de Xavi, madre mía, que estamos hablando de una leyenda del Barcelona. Además, no se le pueden dar las llaves del club a Xavi.



P: ¿Puede desvelar algo sobre su proyecto?



R: Además de que crearemos la marca 'Barça', nuestra gran apuesta económica, es cierto que hemos hablado con el entorno de Jürgen Klopp. Pero hoy por hoy el entrenador es Koeman. Este tema lo lidera Josep Triadó y él ha hablado con muchos otros entrenadores también. De hecho, algunos se nos han ofrecido. Eso es porque ya hay la sensación real de que ganaremos las elecciones.



P: ¿Pactaría con Agustí Benedito?



R: Con él no iría ni a cobrar una herencia.



P: ¿Y con Toni Freixa?



R: Tampoco, aunque es un gran culé. Freixa es Joan Gaspart en moderado.



P: ¿Y con posibles precandidatos como Emili Rousaud o Xavier Vilajoana?



R: De Vilajoana me explicaron que tenía intención de presentarse antes de la moción, pero ahora esta ha dejado muy tocado a todo lo que sea continuista. De hecho, el directivo del Barcelona con el que hablé me aseguró que no habría candidatura continuista.