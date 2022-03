La pesadilla en el Barcelona del ex compañero de Ben Yedder y En-Nesyri

El delantero danés, que congenió a la perfección con dos jugadores del Sevilla FC tiene que buscarse nuevo equipo a pesar de tener contrato hasta 2024

El paso de Martin Braithwaite por el FC Barcelona no está siendo el que el delantero danés había soñado cuando llegó durante el mercado de fichajes de invierno de 2020 procedente del CD Leganés. El equipo azulgrana pagó unos 18 millones de euros, la cláusula de rescisión que estaba estipulada en el contrato, al conjunto pepinero para hacerse con los servicios futbolísticos de un jugador que llegaba con carácter de urgencia y que fue seleccionado por la dirección deportiva culé antes que otros candidatos con quizás mayor postín como Roger Martí, del Levante UD, o Chimy Ávila, del Osasuna.

Avalado por su buen rendimiento junto a su compañero de ataque en el CD Leganés, Youssef En-Nesyri, ahora en el Sevilla FC y que su marchó de Leganés poco antes que él, Martin Braithwaite no dudó cuando le llegó la propuesta del FC Barcelona y forzó su salida hacia el Camp Nou, ante la que era una oportunidad única en su carrera, pero que se está convirtiendo en una pequeña pesadilla, puesto que su importancia ha ido decayendo hasta este momento en el que no entra en los planes del nuevo entrenador Xavi Hernández, el cual le ha transmitido de que se busque equipo de cara a la próxima temporada a pesar de que aún tiene contrato hasta 2024.

No ha tenido suerte Braithwaite en el FC Barcelona, puesto que siendo parte de la rotación esta temporada con Ronald Koeman, se lesionó con Dinamarca, allá por septiembre, y hasta enero no ha sido de alta, por lo que se ha perdido los primeros meses con Xavi Hernández, que son vitales para ganarse un puesto con un nuevo entrenador. Tampoco le ha ayudado esta dolencia para buscarse equipo en el pasado mercado invernal, ya que hasta el 20 de enero no estuvo disponible y, por lo tanto, estuvo desaparecido del radar de la gran mayoría de equipos que no se han querido arriesgar con la contratación de un futbolista que no tenía minutos.

Braithwaite fue compañero de Ben Yedder, ex futbolista del Sevilla FC

Martin Braithwaite no sólo coincidió con En-Nesyri, sino que en los inicios de su carrera deportiva, también formó dupla de ataque con otro futbolista que dejó una gran huella en el Sevilla FC. Ese no fue otro que Wissam Ben Yedder, ahora en el AS Monaco. Braithwaite y Ben Yedder coincidieron en el Toulouse, de la Ligue 1 de Francia, durante tres temporadas completas en donde se combinaron para acabar marcando cerca de 70 goles.