La cláusula que le impide a Reguilón ser el dueño de su destino

El lateral zurdo no cuenta con la confianza de Antonio Conte y puede salir del Tottenham Hotspur, pero no todo depende de él

En las últimas semanas se viene difundiendo de que el futuro de Sergio Reguilón en el Tottenham Hotspur no está asegurado, siendo vinculado a diversos equipos de LaLiga que están buscando lateral zurdo de cara a reforzar sus plantillas para la próxima temporada. El más relacionado con el canterano del Real Madrid y ex del Sevilla FC fue el Atlético de Madrid, pero el fichaje de Reinildo Mandava durante este invierno y la presencia consolidada de Renan Lodi más la opción puntual de usar a Mario Hermoso en esa demarcación hace que la opción colchonera casi desaparezca. Aun así no es la única, puesto que ahora surge el FC Barcelona, el cual, con la búsqueda de un relevo para Jordi Alba, ha sondeado a Sergio Reguilón.

La situación de Sergio Reguilón se ha vuelto complicada después de que Antonio Conte, entrenador del Tottenham Hotspur, no confíe en el español, ya que técnico el italiano ha apostado por Ryan Sessegnon como titular en el flanco zurdo de la zaga del equipo de White Hart Line, llegando a preferir ocasionalmente a Matt Doherty, lateral diestro, en esa posición antes que al propio Reguilón. Este contexto, a lo que se le añade algún que otro problema físico del madrileño, hace que el Tottenham esté abierto a escuchar ofertas por él, emergiendo el FC Barcelona.

Así lo apunta el periódico inglés Mirror, que afirma de que el FC Barcelona ha sondeado a Sergio Reguilón de cara a incorporarlo para la temporada que viene, puesto que tener un sustituto de Jordi Alba en la plantilla, algo que no ha poseído en este curso futbolístico, se antoja fundamental para Xavi Hernández, entrenador de la escuadra azulgrana.

A pesar de todos estos movimientos la operación es casi imposible porque la situación financiera del FC Barcelona es cuanto menos que complicada, a lo que hay que añadir que ni Tottenham Hotspur, ni FC Barcelona, ni siquiera el propio Sergio Reguilón es dueño de su propio destino.

Sergio Reguilón, futbolista del Tottenham Hotspur, depende de lo que decide el Real Madrid para dar el siguiente paso de su carrera deportiva

Llegado al Tottenham Hotspur en verano de 2020 a cambio de unos 30 millones de euros, Sergio Reguilón no es dueño de su destino, puesto que el Real Madrid se guardó una opción de recompra durante las dos primeras temporadas del lateral zurdo en la Premier League, la cual está estimada en algo más de los anteriormente citados 30 'kilos'.

Por este motivo, cualquier movimiento del FC Barcelona está atado a lo que desee el Real Madrid que ha usado estas cláusulas cuando ha creído oportuno, tal y como ocurrió cuando el Sevilla FC quiso comprar al Mariano, del Olympique de Lyon, y el Real Madrid hizo gala de sus derechos.