El representante de Lewandowski presiona al Bayern para que éste acabe en el Barça

"Lewandowski tiene la oportunidad de jugar en el club de sus sueños", dice su agente

Nuevo capítulo en el culebrón entre Lewandowski y el FC Barcelona. El polaco ya ha dejado claro que quiere salir este verano y que su futuro no está en el Bayern. Su agente, Pini Zahavi, se ha referido a ello en el diario alemán Bild, después de que el conjunto bávaro se haya negado a facilitar su salida y le obligue a cumplir el año de contrato que le resta: "Para Lewandowski, el Bayern es historia. Robert tiene la oportunidad de irse al club que siempre ha soñado. ¿Por qué el Bayern le niega esta oportunidad?".

Zahavi ha lanzado un pulso a la directiva del Bayern, recordando los inconvenientes que suponen retener a un futbolista contra su voluntad. "¿La dirección del Bayern dice que mantendrá a Lewy hasta 2023? Sí, pueden mantener al jugador un año más, pero eso es algo que no aconsejo. Lewandowski es un hombre inteligente y sabía lo que pasaba a su alrededor y lo que el Bayern estaba planeando. Sabía que el club quería sustituirlo por Haaland. Lewandowski quiere irse este verano, a ninguno de nosotros nos importa el dinero. Lo cierto es que desde hace unos meses no se siente respetado por la directiva. El Bayern ha perdido a Robert no sólo como futbolista, sino también como persona", explicó el representante del delantero polaco.

El Bayern, por su parte, se mantiene firme en su postura de no vender. Así lo ha dejado claro una vez más el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, durante la tertulia Doppelpass en la cadena televisiva Sport1.

"Las cosas son bastante claras. Lewa tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá", dijo Salihamidzic, quien no dudó en señalar al representante del delantero polaco: "Tiene un agente que no para de volverle loco. No juega limpio". Según Zahavi, el Bayern nunca hizo llegar una oferta formal a Lewandowski para que éste renovase su contrato, algo que Salihamidzic desmintió categóricamente: "Fuimos claros en cuanto a duración y cantidad".



La oferta del FC Barcelona por Lewandowski

El Barcelona ha hecho una primera oferta por escrito por el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski de 32 millones de euros, aseguró el diario Bild en su edición dominical. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió este sábado que Lewansowki es "una de las opciones" que el club maneja para fichar en el próximo mercado de verano.

"Es una de las posibilidades que pueda venir. Lo ha dicho él mismo que se quiere marchar, hay unas negociaciones de por medio y no será fácil con el Bayern, pero sí que es una de las opciones", afirmó.