El precio real que exige el Bayern Munich por Robert Lewandowski y las razones por las que el delantero quiere ser culé

Aunque el FC Barcelona está dispuesto a llegar a los 40 millones de euros, el equipo alemán quiere más

Mucho se está escribiendo por Robert Lewandowski en lo que va de verano. El delantero polaco se ha convertido en el principal objeto de deseo de un FC Barcelona que quiere un delantero para elevar el nivel de una plantilla que no pudo competir por los grandes títulos, ya sea LaLiga o UEFA Champions League, el pasado curso futbolístico. Por ello, el club catalán se ha fijado en el consumado ariete, quien ya ha mostrado su predisposición para vestir la camiseta azulgrana, llegándose incluso a despedirse de la afición del Bayern Munich en el último partido de la Bundesliga que disputó el conjunto bávaro en su terreno de juego. Aun así, el movimiento no está siendo fácil, ya que el Bayern Munich está dispuesto a hacer valor el año de contrato que le une al polaco al que no quiere regalar, desvelándose ahora el precio real que exige el Bayern Munich para desprenderse de un delantero que ha marcado época en Alemania, ya sea en el propio Bayern Munich o anteriormente en el Borussia Dortmund.



Ha sido el siempre bien informado sobre el mercado de fichajes en Alemania, Florian Plettenberg, de SKY Sports, quien ha asegurado que el Bayern Munich está exigiendo 60 millones de euros para dejar marchar a Robert Lewandowski. Una inversión muy difícil de justificar si tenemos en cuenta que el de Polonia tiene actualmente 34 años y el FC Barcelona se encuentra en una situación financiera más que delicada.



Aun así, esta misma fuente indica que el movimiento de Robert Lewandowski al FC Barcelona es más posible que en semanas atrás, esperando en las oficinas el Bayern Munich que la escuadra catalana mejore su propuesta para adquirir al polaco. Así, todo está abierto en estos instantes.





Update #Lewandowski: His move to Barcelona is more likely than a few weeks ago. Now it's an open poker about the price. It is said that Bayern wants to receive at least €60m. Barcelona improves their offer. Open end. @SkySportDE @Sky_Marc #TransferUpdate ??????