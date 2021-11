Cervera: "Cuando intentamos jugar bien y no lo conseguimos, dejamos lagunas"

Álvaro Cervera compareció ante los medios tras el duelo ante el Getafe y así analizó el partido: "En la primera parte hemos sido mejores que ellos, en la segunda parte hice cambios pensando que iba a remontar y me equivoco por completo. Estoy decepcionado. Más que hacer una losa, hay que aprender. Creo que hemos jugado una primera parte como queríamos y la íbamos perdiendo por cosas que no pueden pasarle a equipos de Primera. Los cambios han salido muy mal y yo mismo he cambiado el ritmo del partido".

El técnico también hizo autocrítica. "Tenemos un problema a balón parado, ya hemos cambiado varias veces la manera de defender. No somos buenos ni en ataque ni en defensa. Puede ser falta de concentración, que los otros son mejores, que sacan mejores, achacarlo a lo que queramos, pero no somos buenos. Los tres primeros son muy similares y tenemos que mejorar. Seguiremos buscando la manera. Jugar bien para no marcar, no, igual hay que jugar de una manera y que no te marquen. Cuando el equipo intenta jugar bien y no lo consigue deja unas lagunas tremendas".

Aprendizaje como camino. "Estas cosas pasan en el fútbol y es según te lo tomes. Hay que aprender de muchas cosas. Intentaremos tirar hacia adelante con trabajo".

Y, por último, sentenció: "El equipo ha jugado bien y le han metido cuatro. A lo mejor el equipo no tiene que jugar tan bien. Jugar bien para no marcar, no. Igual hay que jugar de otra manera y que no te marquen. Y bajo mi punto de vista hemos hecho una primera parte bastante buena. Haciendo lo que hemos querido no marcamos y a nosotros en cambio si nos marcan, y en la segunda parte nos marcan tres. Esa es la diferencia. Ir contra corriente es complicado".