Cervera: el problema del Cádiz, el Granada, la crispación de la grada...

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz CF, ha atendido a los medios de comunicación este domingo durante la rueda de prensa previa al partido de este lunes en el Nuevo Mirandilla (21:00 horas) ante el Granada CF. Una auténtica 'final' para los intereses deportivos del conjunto cadista, sumido en los puestos de descenso y que se verá las caras ante un rival llamado directo a luchar por la salvación a final de campaña.

"El mensaje que he intentado dar es que tenemos que encajar menos goles. El Cádiz no va así a ningún lado", aseguró Cervera nada más sentarse en sala de prensa, destacando el trabajo de todo el plantel y el cuerpo técnico para intentar superar la actual situación del plantel amarillo: "Yo soy entrenador de fútbol y sé que estas situaciones un entrenador las tiene que aguantar. Cuando un equipo pierde siempre se mira al mismo lugar. Me gustaría estar en una situación más tranquila. Lo que hay que hacer es intentar sacar esto adelante. El equipo da una sensación de que no gana y de que no va a ganar. Tenemos que ser optimistas y pensar que esto lo vamos a sacar".

Cervera y la solución al problema del Cádiz

Cómo solucionar el problema por el que atraviesa el Cádiz y cambiar la dinámica actual del equipo fue, lógicamente, otra de las cuestiones que trató Álvaro Cervera durante su comparecencia ante los medios de comunicación: "El equipo hace más cosas que nunca desde que estoy aquí. Y resulta que es cuando más recibe goles. Cuantas más cosas hacemos más nos equivocamos. Nos estamos equivocando más de lo normal. El problema no está en los jugadores. El problema es lo que hacemos cuando tenemos la pelota. El equipo hace muchas más cosas, ahí están los datos, pero es cuando más goles recibe".

Al margen de ello, trató otros aspectos Cervera:

El partido de este lunes ante el Granada CF: "El partido es importantísimo. El equipo contrario empezó quizás con algunas dudas, pero ahora lo tienen más controlado. Con toda la presión que hay y con el apoyo de la afición tenemos que sacarlo adelante".

La crispación de la afición: "La grada va a apoyar a su equipo porque está en una situación difícil. Habrá algunos que animarán al equipo los 90 minutos y otros que si las cosas van mal estarán más disconformes. La afición del Cádiz CF siempre ha estado con su equipo".