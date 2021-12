El surrealista sueño de Ledesma: "Me gustaría tirarme en paracaídas"

Jeremías Conan Ledesma es un portero peculiar, poco ortodoxo, un arquero que está teniendo en el Cádiz su primera experiencia en Europa y que ya le ha valido para ser internacional con la selección de Argentina y disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo. El portero sudamericano es uno de los jugadores que mejor rendimiento están dando esta temporada, a pesar de que sea el segundo cancerbero de la categoría que más goles ha encajado, un total de treinta y uno. Procedente de Rosario Central, llegó a Cádiz en verano del año 2020 y en su primer encuentro con la elástica gaditana, en San Mamés ante el Athletic Club, dejó con la boca abierta a todos los aficionados del submarino amarillo. Consiguió dejar la puerta a cero en su debut y en las dos salidas siguientes de los gaditanos, en Ipurura ante la SD Eibar y en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid.

Al sudamericano lo conocemos por sus paradas, por sus reflejos, también por aquellos errores que cometía el pasado curso y que este año parecen ser cosa del olvido. Sin embargo, ahora se ha podido conocer al Conan Ledesma más personal, aquel que admira "mucho a la gente que transciende en el tiempo" y que si no hubiera sido futbolistas, habría sido "militar".

El arquero argentino ha sacado su lado más personal en una mini entrevista con los medios oficiales del Cádiz Club de Fútbol, en la que reconoce que Madrid "me gustó mucho como ciudad", aunque Tokyo, durante la disputa de los últimos JJOO "también me impresionó". En su tiempo libre, a Conan le gusta "estar con mi mujer y mis dos hijas", y como buen argentino, su comida favorita no podía ser otra que "el asado". En la familia Ledesma tiene un perro, un boxer llamado Cabito que "ahora está en Argentina con mis padres. No podría traerle ya que podría pasarle algo en el avión y no podría vivir con ese remordimiento".

Le gusta el folklore argentino y la cumbia, "que es lo que normalmente escuchan los jóvenes". Preguntado por la última serie que ha visto, responde que "Atracadores", siendo la "La Patrulla Canina, con mi hija", la última película que ha visto, aunque si tuviera que elegir una película se quedaría con "Gladiator". Tiene pasión por el Rally a pesar de que "no lo puedo practicar". A pesar de ser una persona que se relaja "en un río" y que pescar le aporta "muchísima paz", Conan tiene un sueño, "me gustaría tirarme en paracaídas. Me gusta bastante la adrenalina, por lo que me gustaría hacer deporte extremo el día de mañana, tener esa sensación".