El Pacha Espino: sus problemas de asma, el "mejor momento" de su carrera, los problemas del Cádiz...

El Pacha Espino está siendo, con permiso de sus compañeros de vestuario, el futbolista más destacado del Cádiz CF en esta primera mitad de la temporada del conjunto amarillo, en la que los pupilos de Cervera están evidenciando demasiados problemas y en la que llegan a la última jornada de la misma en puestos de descenso.

Por eso no duda el charrúa en asegurar que está viviendo "el mejor momento de su carrera", durante una entrevista con LaLiga. Su objetivo ahora, lógicamente, no es otro que conseguir la salvación: "A pesar de que ganamos en San Mamés nos ha costado mucho, tenemos que buscar una victoria como esa. Todos los puntos son importantes, todos los partidos son finales para nosotros. Es un desafío lindo para nosotros y tenemos que ver si estamos preparados para jugar en Primera, esa es mi meta junto con la salvación del Cádiz".

Y así explica el Pacha su estancia en Cádiz, donde se siente como en casa desde que arribó: "Desde que llegué me han hecho sentir como en casa gracias al club. El grupo humano y de trabajo es muy lindo, la ciudad y el ambiente te hacen llegar mucho al equipo. La adaptación de mi familia y mia fue fácil, me costó los primeros meses pero luego ha ido todo muy bien".

"Tengo asma desde que nací pero con tratamiento nunca me ha impedido jugar al fútbol. Estuve cinco años en Nacional en Uruguay y aquí en el Cádiz he ido de menos a más, por eso estoy en mi mejor momento. Lo mio siempre es esfuerzo y trabajar, mi meta es mejorar cada día y por eso creo que me estoy haciendo un lugar grande en Cádiz", explica.



Cervera, con la confianza del vestuario

Para Espino, el gran problema del Cádiz CF de Álvaro Cervera es la falta de puntos a estas alturas de la competición: "Nuestra manera de jugar hace que los defensas destaquen más porque somos de esperar y salir a la contra, eso hace que yo quizás pueda destacar más. El equipo ha mejorado más en fútbol que en puntos. Hay que conseguir a veces más puntos y nos tenemos que adaptar a esta etapa dura que nunca hemos vivido, es una experiencia nueva pero esta es la realidad del Cádiz. Creo que merecemos más puntos, la temporada pasada llegábamos y marcábamos".

Por ello, recalca el zaguero que uno de los principales valedores del Cádiz CF es el técnico, Álvaro Cervera: "Lo mejor que tenemos es el grupo, tenemos grandes jugadores y hay que remar todos juntos para sacar esto adelante. Cervera me ha ayudado mucho, estoy agradecido. Todos estamos en el mismo barco y confíamos mucho en él".