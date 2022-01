Álvaro Cervera: "No podemos venir aquí a intentar salvarnos y no tirar a puerta"

El técnico del Cádiz CF, Álvaro Cervera, comparecía ante los medios de comunicación a la conclusión del encuentro frente a CA Osasuna, un partido en el que los gaditanos dieron una mala imagen, siendo un equipo incapaz de hacer daño al rival, sin ideas en ataque y con la necesidad de que lleguen varios refuerzos importantes en enero para apuntalar una plantilla que sufre muchísimo para poder sacar resultados positivos.

Afirmaba sobre el rival, a pesar de la derrota, que "le he visto partidos mejores. Hoy durante un tiempo los hemos parado bien pero a raíz de que nos han metido el gol son muy intensos y son mejores con la pelota que nosotros. Nosotros no tenemos respuesta para muchos momentos, lo hemos intentado pero ellos han sido mejores". A pesar de la imagen de su equipo, cree que esta derrota "nos hace daño como todas. Nosotros pensamos en el fútbol como un juego maravilloso donde hay que jugar bien y vienes a Pamplona donde está lloviendo y te gana un equipo porque realmente cree en que te puede ganar y nos damos cuenta que el fútbol es mucho más, con algo que no vamos a conseguir".

El equipo solo tiró una vez a puerta en los noventa minutos, un remate de cabeza sin apenas peligro de Florin Andone que detuvo Sergio Herrera sin problemas. "la clave es la puesta en acción de un equipo y otro. Hay jugadas en el fútbol que son claves como la pegada de un delantero y nosotros ahí en esas jugadas somos perdedores. Son jugadas que no llaman la atención pero son imprescindibles. En eso nosotros no somos un equipo bueno", y restaba importancia a los minutos en los que el Cádiz encajó los goles ya que "Los goles no te afectan cuándo son, sino cómo son. Osasuna tiene suficiente categoría como para que te marquen y nosotros apenas aparecemos por la portería contraria y así es muy difícil".

¿Qué tiene que hacer el Cádiz para lograr la permanencia?. El técnico del Cádiz Club de Fútbol lo tiene claro: "Es cuestión de todo, de calidad, de actitud y de todo. Veo factible la salvación del Cádiz CF pero hay que cambiar muchas cosas porque así no. Se puede pensar con esa frase incluso referido a mi. Hay que cambiar muchas cosas. No se puede venir a Pamplona queriendo salvarse y no ha tirado a puerta"