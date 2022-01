Sporting - Cádiz en directo: crónica, goles y resultado

Fede San Emeterio era la principal novedad en el once de Sergio González. El único fichaje del Cádiz en este mercado arrancaba de inicio en el doble pivote junto a Álvaro Bastida. El dibujo era un 4-4-2 con el canterano Raúl Parra en el lateral derecho ya que Akapo, en la Copa África, e Iza Carcelén, lesionado, no estaban disponibles. Hombres como Álvaro Jiménez, Alejo, Haroyan o Andone recuperaban la titularidad con el nuevo técnico. Bajas sensibles en los gaditanos que no podían contar los dos lateral mencionados anteriormente, pero tampoco con Choco Lozano, José Mari, Jens Jonsson y Tomás Alarcón.

Ficha técnica

Sporting de Gijón: Mariño, Guille Rosas, Berrocal, Borja, Kravets, Pedro, Rivera, Nacho Méndez, Villalba, J.L. Rodríguez y Djuka.

Cádiz CF: David Gil, Raúl Parra, Haroyan, Chust, Arzamendia, Bastida, Fede San Emeterio, Álvaro Jiménez, Iván Alejo, Rubén Sobrino y Andone.

Árbitro: Ortiz Arias (colegio madrileño)