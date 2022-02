Del Cerro Grande y Hernández Hernández contradijeron a Medina Cantalejo: "Los contactos mínimos no son penaltis, son fútbol"

De nuevo, el Cádiz Club de Fútbol está en el centro de la polémica arbitral. El pasado sábado ante el Mallorca, al cuadro de Sergio González le señalaron dos penaltis. El primero de ellos por un pequeño agarrón de Iván Alejo a Brian Oliván y por el que el jugador vallisoletano ha estallado en redes sociales. La segunda acción polémica viene en el saque de una falta botada por Salva Sevilla y en el que Conan Ledesma en el momento de despejar de puños impactaba con su rodilla contra la cabeza de Ángel, una acción como las que se ven en innumerables ocasiones todas las jornadas, que nunca se pitan, pero que en Mallorca, y tras un aviso de Alejandro Hernández Hernández, Carlos Del Cerro Grande, árbitro de la contienda, señalaba el punto de penalti.

Dos acciones que no son de todo claras y que dejan muchas dudas y que contradicen las palabras de Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, que en el día de su presentación como jefe máximo de los árbitros, destacó que "el mensaje de no pitar las acciones nimias o pequeños contactos se ha dicho una y otra vez", por los que para que se señalara un penalti, la jugada no podría crear discusión, situación completamente distinta a lo que viene ocurriendo con las dos acciones de Mallorca.

Aún así, para el presidente del Comité Técnico de Árbitros "puede pasar que un día que haya una acción mínima y que el árbitro pite penalti, pues el viernes cuando nos reunamos le diremos que eso no es penalti". Por lo tanto, este viernes cuando se reúnan todos los árbitros de Primera división, Medina Cantalejo le dirá a Carlos Del Cerro Grande y a Alejandro Hernández Hernández que cometieron dos errores que perjudicó al Cádiz, ya que en palabras suyas "los contactos mínimos no son penaltis, son fútbol".

La actuación de Del Cerro Grande y Hernández Hernández llegó tres días después del arbitraje de Javier Alberola Rojas en Mestalla ante el Valencia, un partido en el que los gaditanos cayeron derrotados y en el que también hubo bastante polémica, primero en la acción del primer gol valencianista en una jugada en la que sin opción de disputar el balón Hugo Duro cargaba contra Juan Cala y derribaba al central lebrijano que reclamó falta. Además, Alberola Rojas no vio el clamoroso penalti de Comert sobre Cala y tuvo que ser corregido por su compañero del VAR para señalar finalmente la pena máxima.