Se fue libre del Cádiz en enero y ahora intentan echarle el guante a toda costa

Dragi Gudelj dejó el filial del Cádiz CF el pasado mercado invernal, enrolándose en un Córdoba CF que se esfuerza por renovarlo

Se marchó libre, en enero, sin hacer ruido, mientras que el Cádiz CF estaba sumido en una auténtica guerra civil con parte de su afición con motivo del despido de Álvaro Cervera, para llegar a un Córdoba CF en Segunda RFEF en el que ha caído de pie.

Hablamos de Dragisa Gudelj, quien se ha convertido en titular indiscutible en el Córdoba CF desde que arribó procedente del filial del Cádiz CF, donde también era habitual. Su edad, sin embargo, le impedía dar el salto al primer equipo, ya que al no ser sub 23 no podía alternar con ambos. Y esa fue, principalmente, una de las razones por las que cambió de aires en invierno, aunque no de categoría.

Tras haber realizado la pretemporada con Cervera durante el pasado verano, destacando, incluso, en ciertos momentos, nunca tuvo la oportunidad de dar el salto. Y con la llegada de Sergio y las premuras por la situación deportiva de los amarillos, todo se complicaba aún más. Así que el central zurdo, que también puede jugar de lateral y de mediocentro defensivo, como su hermano, el sevillista Nemanja Gudelj, decidió hacer las maletas.

Firmó hasta final de temporada, y allí ya se pelean por acabar de echarle el guante de cara a un equipo que el próximo curso militará, salvo sorpresa mayúscula, en Primera RFEF. "Con la presión q me estáis metiendo todo el mundo (con la renovación de Gudelj)... El compromiso verbal prácticamente lo tenemos, simplemente refrendarlo. Puede ser un jugador muy válido en la siguiente categoría. Es un jugador muy joven", destacó atrás el director deportivo del Córdoba CF, el exbético Juanito en Radio Córdoba.

Y es que el propio Juanito siguió argumentando que lo tienen claro: "Por lo que no está dando Gudelj, ya estamos pensando que cuanto antes podamos cerrar su renovación mucho mejor. Está muy a gusto. El problema nunca va ser económico. Ha venido en unas condiciones económicas que ni os lo creeríais".

En la misma línea se ha referido públicamente el propio Gudelj, reconociendo: "El club y mi representante están hablando sobre mi continuidad".