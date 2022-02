Arzamendia sobre su gran oportunidad, el esquema del Cádiz, el partido ante el Granada...

El jugador del Cádiz ha comparecido este jueves en sala de prensa

Santiago Arzamendia ha sido el protagonista este jueves en sala de prensa. El futbolista paraguayo del Cádiz Club de Fútbol ha tenido poco protagonismo esta temporada debido al buen rendimiento del Pacha Espino, el único jugador de LaLiga que hasta el momento ha disputado todos los minutos en el campeonato doméstico, pero que no podrá estar en Granada debido a una sanción por tarjetas amarillas.

Hay dudas sobre el esquema que usará Sergio González, si seguirá con el 5-2-3 del pasado fin de semana ante el Getafe, o si por el contrario volverá a una defensa de cuatro. En el caso del paraguayo, con su selección juega de carrilero y es una demarcación en la que se siente más cómodo porque puede subir con más asiduidad al ataque.

No ha tenido mucho protagonismo el paraguayo y hacía balance de sus primeros meses en Europa. "Estos meses que estoy acá me siento bien. No he tenido muchos minutos, pero estoy tranquilo. Las veces que me tocó entrar lo hice con responsabilidad para ayudar al club".

Jugar con una línea de tres atrás y con dos carrileros parece ser la única manera en estos momentos en la que Sergio puede juntar sobre el terreno de juego a Lucas Pérez, Álvaro Negredo y al Choco Lozano, y no parece que el técnico usara a un extremo en esa demarcación en banda, por lo que sin el Pacha, todo hace indicar que jugará él. "todavía no se si arrancaré el lunes, pero estoy trabajando y siempre lo hice lo mejor que pude en cada entrenamiento para poder jugar".

"Las dos formaciones con la línea de tres centrales y dos carrileros me gusta, igual que la de 4. Cada jugador siempre quiere jugar todos los partidos y el míster siempre elige a los mejores. Si me toca jugar, que no lo sé, trataré de hacer bien las cosas". Habló también sobre su estilo de juego, y apuntaba que "me gusta bastante atacar, y con la línea de carrileros con la selección lo hice muy bien, y de lateral también. Me gusta bastante subir y si jugamos con línea de 3 sería hermoso para mí", comentaba el jugador natural de Wanda.

Los gaditanos llegan a la cita en puestos de descenso y a tres puntos de la salvación. "El grupo siempre trabajó bien, creo que desde que está el míster hemos tenido más el balón. No tenemos la suerte de terminar los partidos con victorias, vamos por buen camino y esperemos seguir así para salvar al Cádiz".