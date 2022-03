El show de Simeone en la expulsión de Reinildo

El entrenador del Atlético de Madrid presionó a González Fuertes para que no le mostrara la roja a su futbolista

La acción entre Reinildo y Rubén Alcaraz sigue generando mucha polémica. El jugador del Atlético de Madrid vio la cartulina roja tras una durísima entrada sobre Rubén Alcaraz, pero González Fuertes tras revisar la acción en el VAR, le mostraba solo la cartulina amarilla ante la indignación de todo el cadismo, que en las últimas semanas se ha visto perjudicado por numerosas actuaciones arbitrales.

Gran parte de la 'culpa' de la no expulsión de Reinildo la tuvo Diego Pablo Simeone, un entrenador que parece vivir bajo el amparo de un reglamento distinto al del resto de entrenadores. Movistar Plus ha publicado unas imágenes en ls que se aprecia como el técnico argentino presiona constantemente al asistente de su banda y le reitera que su futbolista había tocado el balón, pero es en el momento en el que González Fuertes se acerca al monitor del VAR cuando dicha presión empieza a ejercerla sobre el colegiado principal y le repite en varias ocasiones "Toca la pelota", y es en ese momento cuando el técnico del cuadro colchonero empieza a pedir el apoyo unánime de su afición con una arenga para que presione de una manera desconsiderada al colegiado y poder influir en su decisión, que finalmente fue la de perdonar la roja al Reinildo y mostrarle solo la cartulina amarilla.

El asistente, se percata de todo el espectáculo montado por Simeone, y avisa a González Fuertes para que le muestre la cartulina amarilla, un mal menor sin lugar a dudas, ya que el conjunto madrileño prosiguió jugando en igualdad numérica hasta el tramo final del encuentro, cuando Serrano, por una acción calcada a la de Reinildo, veía la cartulina roja por una dura entrada sobre Álex Fernández.

A la conclusión del partido, Sergio González fue preguntado por la actuación arbitral, y afirmaba que "siento que el árbitro no ha estado ecuánime. Vienes al Wanda, el Atlético es un equipo que causa más respeto que el rival, y no es ecuánime. La segunda acción de Reinaldo es amarilla seguro". Hacia alusión el catalán a una jugada en la que el propio Reinildo, ya con cartulina amarilla, daba un codazo a un jugador cadista y González Fuertes no vio la segunda cartulina amarilla.

En el tramo final del partido hubo varias expulsiones al banquillo del Cádiz. Por un lado a Sergio Dorado Caballe, preparador físico, por "abandonar el área técnica de forma deliberada y exaltada encarándose con uno de los recogepelotas", mientras que al entrenador de porteros, Lolo Bocardo, le mostraron la roja por "dar una patada a un balón con fuerza hacia el área técnica del banquillo del equipo local".