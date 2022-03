Iván Alejo vuelve tras sanción y Sergio tiene tres bajas sensibles

El Cádiz se enfrenta este domingo al Villarreal en el Nuevo Mirandilla en un choque en el que conjunto de Sergio González buscarán la segunda victoria consecutiva en casa, tras la lograda ante el Rayo Vallecano. El técnico catalán tiene tres bajas seguras, las ha confirmado en sala de prensa, y son los mismos jugadores que no han podido estar en los últimos compromisos ligueros: Salvi Sánchez, Tomás Alarcón y Florin Andone. Además, Juan Cala será duda hasta última hora, aunque como viene ocurriendo en las últimas semanas, Víctor Chust y Luis Hernández formarán la pareja en el centro de la defensa.

La buena noticia es el regreso de Iván Alejo, que no pudo estar el viernes pasado en el Wanda Metropolitano por sanción de cinco cartulinas amarillas. El vallisoletano podría regresar al once en banda derecha en lugar de Rubén Sobrino, quien ocupo dicha demarcación en la capital de España. Por lo demás, se espera un once muy prácticamente igual al de la última jornada y no esperan grandes cambios.

Consulta el posible once del Cádiz ante el Villarreal en nuestra galería:

Ledesma: Viene de hacer su peor partido en toda la temporada. Dos errores que costaron dos goles, aún así, no ha habido debates con respecto a la portería.

Carlos Akapo: Le tiene ganado el sitio en estos momentos a Iza Carcelén. El guineano ha ido de menos a más esta campaña. Aún no ha renovado y termina contrato en junio de este año.

Víctor Chust: Ha sido convocado por la selección española sub 21 y está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada.

Luis Hernández: Asentado en el once titular junto al canterano del Real Madrid. Por delante de otros centrales como Fali, Haroyan y Juan Cala.

Espino: El uruguayo dio una gran asistencia a Negredo en el Metropolitano. Poco a poco está recuperando el nivel del inicio de campeonato.

Fede San Emeterio: Tanto él como Rubén Alcaraz son innegociables en estos momentos. Hace el trabajo que no se ve en el centro del campo.

Rubén Alcaraz: El mejor jugador del Cádiz desde que fichara por el submarino amarillo en el mercado invernal. Ejerce de líder sobre el terreno de juego.

Iván Alejo: Vuelve tras sanción y se encuentra motivado de cara a un partido que puede ser determinante para el Cádiz de cara a la salvación.

Idrissi: De menos a más desde que se incorporara a la entidad cadista en enero. Ha marcado ya un gol en el Nuevo Mirandilla. Poco a poco cogiendo confianza.

Choco Lozano: A pesar de no pasar por un buen momento de forma, Sergio sigue optando por él por delante de Lucas Pérez.

Negredo: Viene de marcar ante el Atlético de Madrid. Es el máximo goleador del Cádiz desde la llegada de Sergio González.

Sergio González: El catalán parece haber vuelto al 4-4-2 y buscará su tercera victoria en liga con el Cádiz.

Rubén Sobrino: Podría seguir jugando en la banda derecha si el técnico no se decanta por Alejo.

Lucas Pérez: Ha perdido protagonismo con el cambio de sistema, pero podría jugar por detrás de Negredo en lugar del Choco Lozano.