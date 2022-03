Luis Hernández sobre la situación del equipo, Sergio González, el saque de banda...

El jugador está asentado en el Cádiz y es titular indiscutible

Luis Hernández llegó al Cádiz en el pasado mercado invernal. Su incorporación generó ciertas dudas ya que procedía del Maccabi Tel Aviv de Israel, pero en pocas semanas se ha asentado en el equipo. Es uno de los futbolistas que mejor rendimiento está dando en el equipo y ejerce de líder en la defensa junto a Víctor Chust. El central ha repasado la actualidad de los gaditanos en los micrófonos de COPE Cádiz.

Señalaba que "tras el partido del domingo estamos contentos y más tranquilos. El gol de Rubén Sobrino, que se lo merecía, fue un paso importante para nosotros. Todo es fruto del trabajo bien hecho en las últimas semanas. Merecíamos más puntos de los que teníamos. El fútbol a veces es así y te llevas la victoria en el último minuto y parece que sabe mejor", y reconocía que "habíamos recibido muchos palos de manera injusta. No habíamos ganado en algunos partidos de manera increíble y cuándo marcamos ante el Villarreal muchos lloramos de rabia porque se hacía justicia con nosotros".

El equipo se merece más puntos de los que ha obtenido. "Muchas veces es un tópico pero este equipo merece más. Hemos sido superiores a muchos rivales. Ante equipos como el Getafe y el Atlético de Madrid hemos mecido ganar. De la manera que se ganó el otro día ha sido una barrera con la que se superaron muchas cosas. La victoria ante el Villarreal ayuda mucho en la moral y en lo anímico, además es la segunda victoria consecutiva en casa".

Los gaditanos afrontan el parón de selecciones fuera del descenso. "Viene como viene pero lo hacemos con una victoria, siempre es mejor llegar ganando que con una derrota. Tenemos ahora una semana para seguir preparándonos y ser conscientes que no podemos bajar un ápice de la manera de competir que estamos teniendo. Hay que seguir con confianza y afianzados con resultados que es muy importante".

En relación a su rendimiento, destaca que "a nivel personal estoy muy contento pero no me gusta hablar de cuestiones individuales, soy más de hablar del equipo. Estoy agradecido de la confianza que me ha dado el entrenador por jugar y tener minutos. Da gusto competir en este equipo y darlo todo en el terreno de juego".

"Entiendo que las expectativas sobre mí no eran altas porque cuando un jugador sale de España y te vas a uno como Israel pues se pierde la perspectiva. Comprendo que se conozca tanto cómo están los jugadores pero ahora quiero devolver la confianza sobre mí", apunta.

Era cuestionado por Sergio González, el principal valedor de su fichaje. "Es un gran motivador y ha sido un pedazo de futbolista y eso ayuda a que pueda ser mejor entrenador. Estoy muy contento con él y sobre todo agradecido por su confianza".

Por último, un tema que no se podía dejar pasar por alto, los saques de banda. "Hay mucha guasa en el vestuario. Le dieron el otro día el balón a Alejo, estaba el balón seco y me lo dejo en el suelo para que se mojara. Creo que deberíamos sacarle más provecho a esas jugadas, hay que mejorar".