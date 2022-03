Fue relacionado con el Cádiz en enero y en Francia dan por hecha su salida en verano...

Tiene experiencia en Primera división y se trata de un jugador muy experimentado

Álvaro González fue uno de los numerosos defensas centrales que fueron relacionados con el Cádiz Club de Fútbol en el pasado mercado invernal. El zaguero, con una dilatada experiencia en el fútbol de élite, sigue en problemas con Sampaoli, técnico del Olympique de Marsella, y también con la dirección deportiva del conjunto francés, por lo que desde el país galo se habla de una salida en verano, a pesar de tener contrato hasta junio del año 2024.

El submarino amarillo no fue el único equipo con el que se relacionó al defensa, el Valencia CF y el Girondins de Burdeos, fueron otros conjuntos a los que pudo marcharse, aunque él reconoció al cierre de mercado que "al final todos sabemos lo que es el mercado de enero, las situaciones de los equipos que te quieren no son las ideales, están jodidos, lo están pasando mal. No es lo mismo ir ahí que ir a equipos que van bien, esos equipos no necesitan cambiar".

Acabó enero, y a pesar de que la intención del futbolista era seguir en Marsella, apenas ha jugado en el último mes de competición. Su último encuentro fue el 17 de febrero ante el Qarabag en la Conference League y sus intenciones parecen haber cambiado. Según detalla el diario L´Equipe, el español habría dado un paso atrás y regresó a España hace diez días con el beneplácito del Olympique de Marsella.

El citado medio habla de que su entorno da por segura su marcha de Francia en verano, o al menos de su actual club, y supuestamente tendría una oferta de Oriente Medio, pero en Marsella no verían en estos momentos una salida del defensa ya que Leonardo Bareli, otro central del equipo, ha tenido que ser operado de su hombro izquierdo y se perderá lo que resta de temporada.

La realidad es que la relación Álvaro González - Olympique de Marsella está muy deteriorada y casi con total seguridad saldrá de abandonará Francia en verano. En ese momento el Cádiz podría jugar sus cartas para hacerse con un defensa experimentado en Primera división y que ha jugado en Europa, aunque para ello se antoja clave la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

En estos momentos, los gaditanos cuentan con cinco defensas en su plantilla: Cala, Fali, Luis Hernández, Chust y Haroyan. En el caso de Chust, cedido por el Madrid, su continuidad el próximo curso no está asegurada, aunque en el Cádiz verían con buenos ojos que continuara un año más. El armenio lo tiene más complicado, ya que con Sergio no ha tenido mucho protagonismo. Luis Hernández tiene un año más de contrato, más dudas hay con el lebrijano, que está teniendo una temporada complicada a causa de las lesiones.