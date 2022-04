El día que Sergio González le lanzó un dardo a Xavi por la independencia de Cataluña

El entrenador del Cádiz respondió a unas declaraciones de su homólogo en el banquillo del Barça en las que afirmaba que España no era un país democrático

El duelo del próximo lunes entre el Cádiz Club de Fútbol y el FC Barcelona en el Camp Nou será el primero entre Sergio González y Xavi Hernández como entrenadores de sus respectivos conjuntos. Una cita que los andaluces afrontaran en puestos de descenso, ya que el encuentro se disputa el lunes, cierra la jornada, y ya habrán jugado todos sus rivales directos sus respectivos compromisos.

Será la primera vez que ambos se vean frente a frente en el banquillo, aunque ambos, debido a su similar edad, Xavi tiene 42 años y Sergio 45 años, se enfrentaron en multitud de ocasiones y llegaron incluso a compartir vestuario con la selección española y la selección autonómica de Cataluña, siendo también rivales en las categorías inferiores del fútbol base catalán, uno con la elástica blaugrana y otro con la del RCD Espanyol.

Se vivirá tensión en el terreno de juego, un equipo lucha por la liga y otro por la permanencia, pero no será la primera ocasión en la que haya tensión entre ambos técnicos. En el año 2019, con Xavi Hernández entrenando en Qatar, el actual técnico del FC Barcelona llegó a decir que España no es un país democrático.

"No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí", llegó a decir el ex futbolista. Las declaraciones de Xavi en tema política han sido muy recurrentes en los últimos años. "Entiendo que el jugador quiera estar más pendiente del fútbol, pero hay gente que se ha mojado. Yo lo he hecho a favor del derecho a decidir. En un estado democrático, como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir. ¿Por qué no dejan hacerlo? Y no digo si soy independentista o no. Lo que digo es que es una injusticia que haya presos políticos".

Ante estas palabras, y como técnico del Real Valladolid, Sergio González llegó a decir que "es una frustración, tristeza y pena lo que estoy viendo" sobre todo lo acontecido en Cataluña en 2019.

Respondía a Xavi Hernández y Guardiola. "Les diría que fueran un poco más comedidos porque son personajes públicos y deben medir lo que puede decir. Les diría que expresaran sus opiniones en el ámbito en el que deben hacerlo, no en un conducto que está hecho para hablar de deporte y no de su opinión. A partir de ahí el máximo respeto a lo que piense cada uno".