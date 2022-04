Alejo recuerda la crueldad de Álvaro Cervera

El extremo del Cádiz habla de Cervera y analiza la situación del equipo en este final de temporada

Iván Alejo es uno de los hombres con los que Sergio cuenta para ir tirando en los partidos. Siendo uno de los jugadores más en forma en las últimas jornadas del equipo, ha querido hablar sobre su relación con Cervera y las opciones que tiene el equipo para salvarse en este tramo final de liga. "Si ahora estoy en un gran nivel se lo debo al presidente y a Sergio González", añadía con orgullo el jugador.

Repasando las últimas jornadas, Alejo analizó en SER Deportivos Cádiz la derrota del equipo frente al Athletic el jueves pasado. "Salimos con una caraja importante. (El juego durante la segunda parte) quedó empeñado por no conseguir ningún punto, ahora no valen las sensaciones", comentó el jugador.

La victoria en el Camp Nou hizo mella en la plantilla y pudo reflejarse un tanto al inicio que seguían celebrando el triunfo. Aunque el vallisoletano apuntó también la falta de puntería para lograr la temporada: "Fue un poco injusto porque tuvimos dos o tres de Negredo que en otras circunstancias hubieran sido gol".

La charla de Sergio en el descanso fue el motivo de la reacción del equipo. El técnico les recordó el triunfo frente al FC Barcelona de Xavi, como motivo de poder levantar el partido: "Nos pidió que al día siguiente nos pudiésemos mirar a la cara y que la gente se sintiera orgullosa de nosotros".

La permanencia es el objetivo del Cádiz esta temporada y el calendario es algo a tener en cuenta para la salvación. "Debemos ser positivos, cautos, pero positivos. Estamos muy vivos y si seguimos en esta línea podemos conseguir cosas muy importantes". La comunión con la grada es un factor clave para conseguir el objetivo, por eso Alejo se refiere a los resultados de esta temporada y a la predisposición de los cadistas para animar al equipo: "No nos merecemos que estén como están con nosotros".

La dinámica con Sergio ha cambiado los planes del equipo y ha hecho que los amarillos den la cara en cada partido, sea cual sea el equipo que tenga en frente. Con Cervera las cosas eran diferentes, no peores, sino diferentes. La relación de Alejo con Cervera no fue de las mejores de la plantilla: "Me dijo que mientras él estuviera yo iba a tener muy complicado volver a ponerme la camiseta del Cádiz. Eso me dolía porque yo pude cometer errores, pero pienso que las personas siempre se merecen segundas oportunidades", dijo el extremo cadista.