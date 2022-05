Su lesión contra el Sevilla, la buena hostia contra el Real Madrid y la confianza en la permanencia del Cádiz en LaLiga

Iza Carcelén sólo piensa en ganar contra el Deportivo Alavés y confía en que tendrán un apoyo masivo en Mendizorroza

Iza Carcelén, futbolista del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación en la previa del decisivo partido que el equipo amarillo jugará este domingo, a partir de las 20:00 horas, contra el Deportivo Alavés en el que se decide el futuro de la escuadra que entrena Sergio González en LaLiga.

El lateral diestro amarillo, habló sobre su condición física, la cual no le ha permitido jugar todo lo que desearía para ayudar a sus compañeros para conseguir la permanencia. "La verdad es que he estado varios meses bastante fastidiado porque el día del Sevilla FC tuve una lesión en el cartílago. Volví, jugué varios partidos, pero volví a recaer y he estado en una continua lucha y ahora llevo varias semanas que me encuentro bien, psicológicamente me encuentro fuerte, veo al equipo de distinta manera y ahora estoy focalizado en esta nueva oportunidad que me da el fútbol para ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda".

Sobre la polémica del precio de las entradas que ha puesto el Deportivo Alavés, Iza no quiso entrar en esa 'guerra'. "Seguro que va a haber gente del Cádiz y seguro que nos van a apoyar. No puedo meterme yo ahí, es una política del otro club, pero nosotros nos vamos a sentir respaldados porque allá donde hemos ido nos hemos encontrado gente del Cádiz. Cada uno mira sus intereses y esto funciona así".

También argumentó el papel de los futbolistas locales para darle al resto de compañeros ese plus de sentimiento para lograr la salvación en LaLiga. "Al final cada uno intentamos inculcar un poco el sentimiento. Individualmente también se juega cada uno mucho, el seguir en Primera división es un beneficio muy grande. A nosotros nos toca más, a los de aquí. Veo al equipo fuerte aunque no dependamos de nosotros mismos. Nosotros debemos focalizarnos en ganar nuestro partido y algo bueno pasará".

Iza se mostró con mucha confianza tras ver al equipo jugar estas últimas semanas y no duda en que mantendrán la categoría. "El equipo está compitiendo muy bien. Jugamos bien y dominamos los partidos. Estamos centrados en ganar nosotros el partido y ya luego que pase lo que tenga que pasar. Si tenemos la mala suerte que los otros dos equipos cumplen, debemos irnos con la cabeza alta. Descender con 39 puntos sería una desgracia pero no cabe en nuestra cabeza que suceda eso".

Finalmente, alegó que ellos sólo piensan en ganar su partido. "Está claro que todo lo que no sea ganar, al final es complicado mantener la categoría. Por eso debemos focalizarnos en nuestro encuentro. Ganarlo que es importante, pero el fútbol es así, el día del Real Madrid te metes una buena hostia, vienes a entrenar al día siguiente muy jodido y según van pasando los días vas viendo la luz poco a poco".