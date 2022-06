Álvaro Cervera, confiado en haber logrado la salvación: "Esos retos siempre me han atraído"

El ex entrenador del Cádiz ha analizado la permanencia de los gaditanos en la máxima categoría del fútbol español

Álvaro Cervera dejó de ser entrenador del Cádiz Club de Fútbol el pasado mes de enero. Tras siete temporadas en la Tacita de plata, el entrenador guineano abandonó la disciplina del submarino amarillo debido a la mala situación deportiva por la que atravesaba el cuadro gaditano. En puestos de descenso, el último encuentro de Cervera con los andaluces fue ante Club Atlético Osasuna en Navarra. El mejor entrenador en la historia del Cádiz salió y Vizcaíno firmó a Sergio González, clave en la permanencia en Primera división.

En una entrevista en Canal Sur, Cervera analizaba su salida del Cádiz y el final de temporada de los gaditanos en la máxima categoría del fútbol español. "Tras mi marcha hubo cambios en todo. En mi última rueda de prensa dije que había que cambiar muchas cosas y al que me cambiaron fue a mí. La semana siguiente se hicieron cuatro o cinco fichajes, jugadores que habían estado en Primera. Yo le pedía a la gente del club gente de Primera, pero vinieron en ese momento. El equipo creaba peligro de verdad, tenía otra sensación con la pelota, era más ágil que como lo era conmigo".

Afirmaba Cervera que confiaba en lograr la salvación con el Cádiz, aunque reconocía que el ambiente en el vestuario no era el idóneo. "Yo creo que también lo habría salvado. Ya lo hicimos en temporadas atrás en momentos difíciles y los sacamos adelante. Esos retos siempre me han atraído, pero no sólo había que incorporar gente, sino cambiar ciertas cosas para que la convivencia fuera mejor. No voy a negar que la convivencia se había vuelto más turbia de lo normal".

Desde su salida del Cádiz Club de Fútbol ha sido relacionado con algunos equipos, sobre todo de Segunda división, conjuntos que esperan lograr el éxito que alcanzó el guineano en la Tacita de plata. "Está la cosa complicada. Se han quedado fuera muy buenos entrenadores y es gente que va a entrenar. Me preguntan si voy a esperar a trabajar en Primera y yo digo que soy entrenador, con el Cádiz empecé en Segunda B. Tiene que haber cierto feeling y cuando aparezca algo así, volveremos a estar ahí con ilusión".

"Me reuní con un director deportivo porque lo conocía y me dijo que había una posibilidad. Al final ese equipo está descartado porque ya han fichado a un entrenador. Salvo eso, no he vuelto a tener noticias. Hay que esperar", concluía.