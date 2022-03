Un juicio por violación, peleas con su estrella, inestabilidad en el despacho... la casa de los líos del Celta

En una temporada de transición, el cuadro celeste tiene varios problemas deportivos y extradeportivos a solucionar en los próximos meses

El RC Celta de Vigo está viviendo una temporada más tranquila que alguna de las más recientes, donde ha coqueteado con el descenso en varias ocasiones, aunque sigue estando lejos del sueño u objetivo deportivo real de la entidad celeste, la cual quiere asentarse como una que pelee por los puestos que dan clasificación a competición europea. No parece que sea este año el que se dé, ya que a falta de nueve jornadas el Celta es undécimo en la clasificación a doce puntos de la sexta posición que marca la Real Sociedad. Una quimera pensar que este sea el año de los de Vigo.

Una temporada que podría considerarse de transición, pero que no está exenta de algunos problemas que está ocasionando que el RC Celta de Vigo sea una casa de los líos, de las más inestables quizás de toda LaLiga, ya que está viviendo una profunda reestructuración en la dirección deportiva a lo que hay que añadir algunos líos extradeportivos que están afectando en mayor o menor medida el camino del equipo.

Felipe Miñambres deja el Celta y Luis Campos llega como asesor

El primer cambio importante se produce en la dirección deportiva, donde después de muchas temporadas desaparece la figura de Felipe Miñambres como director deportivo, marchándose este al Levante UD en busca de un nuevo reto futbolístico.

Luis Campos, el famoso descubridor de Kylian Mbappé y exitoso en el Monaco y otros equipos, llega como asesor externo, función que también hace con el Galatasaray. Juan Carlos Calero será su persona de confianza en Vigo, donde Antonio Chaves, director general del club, y Eduardo Coudet, el entrenador, ganarán mucho peso en la confección de la plantilla. De hecho, el nuevo plan trazado es vender más para mejorar el equipo.

Bryan Bugarín sigue siendo un dolor de cabeza para el Celta que sigue afectando a Dennis Suárez o Iago Aspas

Bryan Bugarín sigue dando que hablar para el Celta, puesto que el que fuera su canterano ahora brilla en el Real Madrid de su categoría en el torneo de LaLiga Promises que se disputa estos días en la Ciudad Deportiva de Maspalomas. Su marcha al Real Madrid sigue manteniendo abierto el problema con su agencia de representación, que también lleva a Denis Suárez o Iago Aspas. Con el '10' no hay problemas, pero el de Salcedas de Caselas no renovará, acaba contrato en 2023, y si nada cambia será una venta forzada que no tendrá apenas beneficio económico.

Juicio por agresión sexual de Santi Mina, jugador del RC Celta

Es el mayor de los problemas extradeportivos que tiene el Celta ahora mismo. Santi Mina estará esta semana en los juzgados porque comienza este lunes, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, el juicio al delantero por presunta agresión sexual.

Santi Mina está acusado por el ministerio fiscal y la acusación particular que solicitan una pena de cárcel de ocho y nueve años y medio, respectivamente, por unos hechos que ocurrieron en Mojácar en junio de 2017 cuando era jugador del Valencia CF.

El Celta siempre ha abogado por la presunción de inocencia de su jugador. Sin embargo, según la política de tolerancia del club en caso de una sentencia desfavorable sobre el futbolista puede implicar la extinción del contrato que une a Santi Mina y al Celta y el consiguiente despido del delantero.