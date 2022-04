Más cerca de Lainez y Macías que de Tecatito Corona y Guardado

Mientras que los jugadores mexicanos más veteranos en España tienen importancia, el último recién llegado del país azteca no rompe la tendencia de sus jóvenes compatriotas

México es un un país que vive el fútbol con pasión y de manera intensa. El sueño de toda la nación siempre ha sido el tener una selección competitiva para poder aspirar a ganar un Mundial de fútbol, pero es un reto o una barrera que no termina de superar. Dentro del país norteamericano existe un debate sobre si sus jugadores están sobrevalorados o no, ya que la exigencia sobre ellos es alta y a veces no cumplen las expectativas que habían generado, intensificándose algunas críticas sobre su nivel dado en ligas europeas.

En LaLiga hemos tenido el gusto de disfrutar a grandes futbolistas aztecas como Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Torrado, Carlos Vela, Rafa Márquez o actualmente a Andrés Guardado o Tecatito Corona, pero ahora existe una tendencia preocupante para el balompié mexicano en España y es que los que llegan demasiado jóvenes tienden a estrellarse o a no jugar cómo se pensaba cuando fueron fichados. El último ejemplo de esta tendencia es Orbelín Pineda, en el RC Celta de Vigo, que sigue el rendimiento de JJ Macías en el Getafe CF o Diego Lainez en el Real Betis, los cuales contrastan con el excelente juego que sus compatriotas más veteranos están dando, ya sea Tecatito Corona en el Sevilla FC, Andrés Guardado en el Real Betis o Héctor Herrera en el Atlético de Madrid.

Orbelín Pineda fichó por el RC Celta en este último mercado invernal. El mexicano llegó a la entidad gallega con la carta de libertad después de acabar contrato con Cruz Azul. Con 25 años, todo parecía a su favor para explotar en LaLiga y dar su mejor rendimiento, pero no ha sido así ya que sólo ha jugado 51 minutos repartidos en cinco partidos (28' contra Levante UD, 2' frente Villarreal CF, 4' contra el Betis, 9' frente a Real Madrid y 8' frente a Getafe CF).

Con contrato hasta 2027 con el RC Celta, ya se da por hecho que tendrá que salir y en México no faltan equipos que están abiertos a acoger cedido a un atacante que ha tenido muy pocas oportunidades, del que se esperaba mucho y que está siguiendo la línea de compañeros y amigos como JJ Macías y Diego Lainez.

JJ Macías regresó a Chivas de Guadalajara después de que la escuadra azulona rompiera la cesión que les unía. Por otro lado, Diego Lainez sigue con su difícil peregrinar en el Real Betis sin contar con minutos apenas, donde sólo en la segunda parte de la campaña 2020/2021 demostró nivel para asentarse en la élite. Este verano, con la llegada de Luiz Henrique al Betis, el de Villahermosa, probablemente, tenga que probar suerte en otro club.

Los futbolistas de México veteranos sí triunfan en LaLiga

Al contrario que le ocurre a los jóvenes, los futbolistas mexicanos veteranos o con mayor experiencia sí están triunfando en LaLiga, El ejemplo más destacado es Tecatito Corona, el cual, a pesar de llegar este invierno al igual que Orbelín Pineda, se ha hecho con un puesto de titular en el Sevilla FC de Julen Lopetegui. Corona se sube así en el carro de otros astros aztecas que llegan y dan un excelente rendimiento en España como Andrés Guardado en el Real Betis, Héctor Herrera en el Atlético de Madrid o Néstor Araújo en el RC Celta de Vigo.