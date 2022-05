Nolito le pone fecha a su retirada

El atacante busca un nuevo equipo después de acabar contrato con el RC Celta

Nolito, futbolista del RC Celta, concedió una entrevista a MARCA con la que se despide de su actual club, con el que no renovará tras acabar contrato esta temporada. El atacante admitió su tristeza por cerrar una etapa que ha sido muy importante en su vida. "Llevábamos, tanto la familia como yo, unos días un poco tristes pero ahora ya estamos un poco mejor. No pasa nada. Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa en el Celta, casi todos en Vigo son así de positivos. Vigo siempre será mi primera casa y ojalá dentro de un par de años pueda volver. Tengo muchísimos amigos y Vigo y el Celta están en mi corazón".

Además, afirmó que ahora le llegan muchos recuerdos, la mayoría buenos que son con los que se queda. "Son muchas cosas buenas las que he vivido con el Celta. Me quedaría con cuando nos clasificamos para jugar Europa League. Fue una satisfacción y una alegría, la mayor de mi carrera por encima de mi debut en Primera con el Barcelona. Ver a un equipo humilde como el Celta que había hecho una gran temporada y ver a mis compañeros, a mi familia, y su cara de felicidad. Pensaba que eso no se paga con dinero".

Nolito quiere seguir uno o dos años más antes de retirarse

Nolito también abordó su posible retirada, la cual ve hoy en uno o dos años. "A día de hoy, me siento bien y quiero seguir jugando al fútbol. Luego ya veremos lo que pasa dentro de un año o dos y veremos cómo está mi cuerpo. Y luego, por supuesto que al Celta lo quiero muchísimo y si me ofrecen la posibilidad de volver, ya veremos. Pero de momento quiero seguir jugando y disfrutando del fútbol que es lo que me apasiona", dijo el andaluz cuando ha sido vinculado a Cádiz CF y Granada CF entre otros equipos de LaLiga.

Volviendo a su carrera deportiva, Nolito recordó cuando Luis Enrique le llamó para fichar por el Celta, en verano de 2013, nunca pensó que tendría una trayectoria tan exitosa. "Nunca lo pensé. Cuando me llamó estaba en la playa y vine encantado pero nunca pensé todas las cosas buenas que me iban a pasar. Ni que iba a meter tantos goles, jugar tantos partidos, ni disfrutar tanto y sentir el cariño de la gente cada día, jugar con la selección o clasificarnos para la Europa League".

Para finalizar, le deseó lo mejor al Celta. "El Celta y Vigo son mi casa, soy un celtista más y siempre le desearé lo mejor. Es una pregunta complicada porque no sé lo que puede pasar ya que saldremos varios jugadores y habrá que ver a quienes traen y si se adaptan. Ojalá todo salga bien, que es el centenario y el equipo no sufra. Desde la ciudad en la que esté, todos los partidos del Celta que pueda los veré".