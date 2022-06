¿El Betis? La postura de Denis Suárez sobre el interés verdiblanco

El gallego disfruta de su luna de miel, estando a la espera de resolver su futuro a la vuelta

El conflicto abierto entre el presidente del Celta, Carlos Mouriño, y la agencia de representación de Denis Suárez ha dejado al centrocampista gallego en una controvertida situación que lo convierte en una auténtica oportunidad de mercado este verano.

Con su último año de contrato por delante, el máximo mandatario del conjunto vigués ha asegurado públicamente no renovarlo hasta que cambie de agencia de representación, mientras que el futbolista, que tiene intereses económicos en ella, se niega al chantaje. Tampoco tiene intención de pasarse un año sentado en la grada, por lo que todos los caminos apuntan a su salida este verano. Un aspecto que, en cierta manera, también interesa al Celta, que de no poder renovarlo desea sacar algo de 'cash' por su traspaso, amén de ahorrarse una ficha que es de las más importantes de la plantilla.

Entre cinco y siete millones de euros apuntan las informaciones que proceden de Galicia, al tiempo que Gerard Romero, de Jijantes FC, apunta a un oferta del Betis por Denis Suárez, habiendo ofrecido a dos jugadores con los que abaratar la operación. Una tentativa que, según siempre la citada fuente, habría sido rechazada por el conjunto celeste, al preferir el montante económico y no interesarle los futbolistas ofrecidos como moneda de cambio.

Al respecto, ESTADIO Deportivo ha querido dirigirse hasta el entorno del futbolista, que disfruta de su luna de miel tras haber contraído matrimonio recientemente con su ya esposa. Una celebración que, lógicamente, tiene aparcado el futuro del futbolista, que lo abordará junto a sus agentes a la vuelta de vacaciones.

De esa cita, clave, saldrá una decisión al respecto, abordando el futbolista y los suyos las diferentes opciones que tienen sobre la mesa de cara a afrontar un nuevo reto deportivo. Limar las asperezas con el Celta y su presidente tampoco es descartable, aunque se considera complicado.

Preguntados sobre el interés del Betis, desde el entorno del futbolista prefieren no dar detalles, al tiempo que aseguran que no hay nada avanzado con ningún club y que, en concreto con los verdiblancos, tampoco hay nada cerrado por su parte. Sobre las posibles conversaciones entre clubes prefieren no pronunciarse con el objetivo de no tensar aún más la situación.