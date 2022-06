Denayer, en la agenda de Valencia, Villarreal, Celta y Sevilla

El futbolista acaba contrato y está valorando cuál es la mejor opción para su futuro deportivo

Jason Denayer es uno de los centrales que más interés atrae en el próximo mercado de fichajes. El internacional belga, que hace unas semanas fue vinculado con Real Betis Balompié y Sevilla FC, ha acabado contrato con el Olympique de Lyon y se resiste a aceptar la oferta de renovación que le ha presentado su equipo, pudiendo elegir su próximo destino libremente. A pesar de poder hacerlo desde enero, el zaguero se debate entre quedarse en Francia, venirse a LaLiga, donde cuenta con el interés de Valencia CF, Villarreal CF y RC Celta o marcharse a la liga de Arabia Saudí, donde está un Cosmin Contra, entrenador del Al-Ittihad Jedah, que desea reclutarlo.

A sus 26 años, Denayer era, previsiblemente, una de las joyas en el mercado de fichajes de este verano, pero su escaso rendimiento durante esta campaña, apenas ha participado en 20 partidos no llegando a jugar los 1.400 minutos, más sus altas pretensiones económicas, exigiendo una alta prima por firmar, alejaron al Real Betis Balompié, que se decantó por un Luiz Felipe que era la primera opción en la lista de la compra de Antonio Cordón, director general deportivo verdiblanco.

El que aún no se descuelga todavía de la carrera por el fichaje es el Sevilla FC, ya que según asegura MARCA, el equipo de Nervión es uno de los cuatro conjuntos de LaLiga que tienen interés en el belga. No hay que olvidar que el Sevilla FC ha perdido a Diego Carlos, traspasado al Aston Villa, y se espera que también se marche Jules Koundé, previsiblemente al Chelsea, por lo que tendrá que reforzar la zaga. Si bien, Denayer no es la prioridad y Marcos Senesi, jugador del Feyenoord, es uno de los favoritos de un Monchi, director general deportivo blanquirojo, que tendrá mucho trabajo durante este estío.

El que sí apuesta fuerte por Jason Denayer es el RC Celta de Vigo, puesto que según apunta esta misma fuente, la escuadra celeste le ha puesto por delante un contrato de tres temporadas. Por su parte, el Valencia CF está a la espera de saber qué sucede con su futuro deportivo, si Jorge Mendes tomará más peso en la planificación tal y como parece con la llegada de Gennaro Gattuso como nuevo entrenador, mientras que el Villarreal CF está pendiente de lo que ocurra con Pau Torres, quien es objeto de deseo de la Premier League.

Es ahí, en Inglaterra, y en la Serie A donde en tiempos pretéritos también sonó el nombre de Jason Denayer, el cual ahora ha tenido que abandonar la concentración de la selección de Bélgica por unas molestias físicas.