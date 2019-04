Marc Cardona: "El partido se nos puso de cara y al final nos vamos de vacío"

El goleador en la derrota del Eibar ante el Real Madrid (2-1), Marc Cardona, analizó el desempeño de su equipo en un partido que los locales terminaron remontando gracias a los goles de Karim Benzema, así como las posibilidades del Eibar de llegar a Europa.



"Sabemos la dificultad que tiene jugar en el Bernabéu", comentó Marc Cardona tras encuentro, todavía sobre el césped del estadio madridista.



"El partido se nos ha puesto de cara con mi gol, en la primera mitad hemos estado juntos y aguantando, pero en el segundo tiempo, tras su primer tanto, nos hemos venido atrás. Sabíamos que iban a apretar y al final nos vamos de vacío", dijo el atacante catalán.



Sobre el tanto que puso en ventaja a los pupilos de Mendilibar, Cardona lo describió como "una jugada tiene dentro del área Gonzalo Escalante, veo el pase atrás y voy al espacio. Luego, de reojo, veo que Keylor Navas va al suelo y se la pico por encima".



Pedro León, que iba a ser el titular en el encuentro, se lesionó del sóleo durante el calentamiento, por lo que fue Cardona el encargado de sustituirle. "Cuando he entrado al vestuario me ha llamado Mendilibar y me ha dicho que me cambiara, que salía de titular. Aunque estaba frío, he calentado tan rápido como he podido. Estoy contento por el gol y por el tiempo que he jugado, pero me voy fastidiado por no sacar nada", declaró Cardona.



Con respecto a las posibilidades del Eibar de llegar a puestos europeos, que se quedan a siete puntos a la espera de que se dispute el resto de la jornada, Cardona confesó: "Es complicado, pero todavía quedan 21 puntos, por lo que intentaremos alcanzar Europa hasta el final".