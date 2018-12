Darder: "Somos buenos, nos lo debemos creer y también demostrarlo"

El centrocampista del Espanyol Sergi Darder, después de cinco derrotas consecutivas en LaLiga, afirmó este miércoles tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que son "buenos", que deben de creérselo y también "demostrarlo".



En este sentido, el mallorquín se mostró positivo e insistió en el 'darderismo', una palabra acuñada por los pericos tras las palabras del medio en pretemporada, en las que afirmó, de forma no literal, que el objetivo del grupo era ganar la Liga: "No cambiará mi discurso ahora. Los mensajes negativos no van conmigo".



Darder apuntó que la intención del vestuario es ganar este sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. "Pienso en tener 24 puntos el sábado, pero si empatamos o perdemos volveremos igual de motivados para hacer un 2019 espectacular. Debemos ser autoexigentes", dijo.



El blanquiazul comentó que el grupo confía en regresar "a la dinámica de antes. Todo el mundo quiere dar el máximo y cuando pierdes partidos no es que la confianza sea más baja, pero cuesta. Necesitamos de todos, que cada uno vuelva a jugar a su mejor nivel", analizó.



En este sentido, Darder restó dramatismo a la situación. "No quiero convencer a nadie ni engañar, porque me engañaría a mí mismo. No estamos bien, pero tampoco tan mal como para llevar cinco derrotas seguidas. Ganar el sábado al Atlético de Madrid nos daría una fuerza muy grande", afirmó.