Madrid CFF 1-0 Sevilla FC Femenino: La falta de puntería pone en peligro la Copa de la Reina

Regresaba el Sevilla FC Femenino a la capital de España sólo cuatro días después de caer ante el Atlético de Madrid y una vez más se vino de vacío. Pero en esta ocasión, las pupilas de Cristian Toro merecieron mucha mejor suerte, pues fueron las que pusieron el juego y las ocasiones sobre el césped, cayendo por la mínima merced al acierto del Madrid CFF en su único acercamiento claro en toda la segunda mitad.

Antes, en el primer acto, el conjunto nervionense gozó de buenas llegadas en las botas de Zenatha Coleman, que regresaba al once tras su lesión, pero su disparo se marchó desviado tras el pase de Claudia Pina, o por media de Virgy, que gozó de una doble ocasión al filo de la media hora.

Pero también el cuadro madrileño se acercó en el tramo final de este periodo a la meta de Noelia Ramos, salvando Javiera Toro bajo palos una clara llegada de Geyse, preludio al remate en plancha de la nigeriana Chikwelu que se marchó cerca de la portería sevillista.

Tras el paso por vestuarios, el guion no varió. Las locales cedían el control a un Sevilla FC en el que la velocidad por banda de Zenatha y Toni Payne causaba estragos en la zaga madrileña. Pero Pina no acertó en su ocasión y Priscila Borja sí lo hizo a renglón seguido. Aún restaban 25 minutos por delante y las sevillistas siguieron intentándolo, pero la falta de puntería se hizo patente en las ocasiones de Inma Gabarro, Lucía Ramírez, la propia Pina o Carla, acabando el encuentro con una derrota que mantiene al Sevilla FC octavo, aunque ya no depende de sí mismo para disputar la Copa de la Reina, pues ya ha terminado su primera vuelta pero aún no han hecho lo mismo Valencia ni Eibar, que aún podrían darle caza.

FICHA TÉCNICA

Madrid CFF: Paola Ulloa; Pinillos, Ohale, Frisbie, Joyce; Chikwelu, Sara Tui, Valeria (Ogonna, 90'), Priscila, Maca (Rubio, 82') y Geyse (Araujo, 86').

Sevilla FC Femenino: Noelia Ramos, Lucía, Nagore Calderón (Karlernäs, 58'), Claudia Pina, Raquel Pinel (Inma gabarro, 58'), Virgy (Echeverri, 71'), Payne (Carla, 80'), Aivi, Coleman, Toro y Almudena Rivero.

Árbitra: María Eugenia Gil Soriano (Comité Gallego). Amonestó a las locales Chikwelu y Valeria y a las visitantes Nagore Calderón, Zenatha Coleman y Raquel Pinel.

(65') Priscila.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera Iberdrola disputado en el Estadio Nuevo Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes, Madrid.