Bordalás-Setién: historia de un pique

Getafe (Madrid), 26 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, y Quique Setién, técnico del Real Betis, volverán a enfrentarse esta jornada en un nuevo capítulo de una historia personal salpicada de piques verbales por el tipo de juego desarrollado sobre el césped.



El inicio del pique se remonta al 13 de abril de 2013, cuando Quique Setién, entonces entrenador del Lugo, criticó al Alcorcón de José Bordalás, tras perder en el Anxo Carro por 0-1.



"Nos hemos dejado ganar por un equipo que no se lo ha merecido. Me cabrea ver a los jugadores perder tiempo. De los equipos que están arriba, espero que el Alcorcón no ascienda, porque da pena verlos. Es un rival complicado porque no juega ni deja jugar. Interrumpen y pierden tiempo", dijo Setién aquel día.



Año y medio después, el 23 de noviembre de 2014, en un nuevo duelo entre Lugo y Alcorcón, Quique Setién volvió a criticar al conjunto de Bordalás.



"Parece que todos los equipos calentamos el partido contra el Alcorcón y este equipo acaba teniendo líos con todos, no conmigo. Esto ha sido un partido por llamarlo de alguna manera, porque no lo interpreto como tal, lo interpreto como otra cosa. No ha habido continuidad, con cierta asiduidad ha habido interrupciones, líos y para nosotros no es como los que acostumbramos a jugar", dijo Setién.



Bordalás no dudo en responder para defenderse de las críticas y dejar clara su postura: "Lo importante es que ha ganado el equipo que más ha querido ganar, el que más ha buscado la victoria y el que le ha echado un par de pelotas. Me parece una falta de respeto gravísima e insto a quién corresponda, Federación, LFP o AFE a tomar cartas en el asunto para cortar estos comentarios".



La pasada temporada, con ambos entrenadores en Primera, Betis y Getafe empataron (2-2) en el Benito Villamarín el 3 de noviembre de 2017. Tras el partido, Quique Setién criticó el juego de su rival.



"Me ha parecido lamentable. El Getafe es el equipo que más faltas hace. Él lo sabe y es lamentable que se hayan dado sólo tres minutos de añadido. Es siempre lo mismo. Estas cosas la tienen que mirar porque la culpa la tienen los árbitros. No se puede permitir que se jueguen sólo 25 minutos en cada tiempo. Esto no es fútbol. Esto es otra cosa. Me hierve la sangre", dijo el técnico cántabro.



Esta semana, Getafe y Betis volverán a verse las caras en el Coliseum Alfonso Pérez. Tras una semana marcada por las críticas que los jugadores del Rayo hicieron al conjunto azulón tras el derbi de la pasada jornada, el delantero canario Ángel Rodríguez sacó la cara por sus compañeros y su técnico.



"Bordalás me ha enseñado a competir y a afrontar cada partido como si fuera el último. No tenemos los puntos que tenemos por dar patadas y la temporada pasada no quedamos cerca de Europa dando patadas. Defendemos los once, atacamos los once y somos un equipo bastante difícil de batir", dijo Ángel esta semana.



Getafe y Betis afrontan este partido en mitad de tabla empatados a doce puntos.