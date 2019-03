David Soria: "Presión no tenemos ninguna, pero ilusión tenemos mucha"

Getafe (Madrid), 29 mar (EFE).- David Soria, portero del Getafe, reconoció a EFE que su equipo afronta "con mucha ilusión, pero sin ninguna presión" este tramo final de temporada en el que aspiran a terminar el campeonato en puestos de competición europea, algo que no estaba previsto al inicio de curso.



David Soria (Madrid, 1993) llegó al Getafe esta temporada procedente del Sevilla, con el que ganó en 2016 una Liga Europa. En el equipo madrileño ha logrado la continuidad que no tuvo en el conjunto hispalense, y este curso ha disputado hasta el momento 27 partidos de Liga, todos de titular, y ha encajado 23 goles.



"Me encuentro muy bien. Estoy teniendo la continuidad necesaria para crecer y demostrar mi nivel, y ahora solo pienso en seguir así y terminar la temporada de la mejor manera. Cada partido me siento mejor y espero seguir mejorando en el futuro", dijo Soria.



El Getafe, cuarto en la clasificación con 46 puntos, dos más que el quinto, el Alavés, recibe esta jornada al Leganés en un duelo que será el segundo en el Coliseum entre ambos conjuntos madrileños en la máxima categoría.



"El equipo llega con una ilusión muy grande, con la menta limpia y descansados para afrontar esta última fase del campeonato en la que se decide todo. El parón ha venido bien para desconectar y disfrutar del momento", confesó el portero madrileño, muy prudente en su discurso respecto a las opciones de entrar en Europa.



"Decir 'Champions' son cosas mayores. Hay grandes equipos que luchan por cosas mayores y nosotros tenemos la posibilidad, por eso presión ninguna e ilusión mucha. Hay que ir partido a partido y al final de campeonato ya veremos", comentó.



"Ilusión tenemos mucha, pero hay que tener los pies en el suelo para saber quiénes somos, dónde estamos y lo que queda. Ilusión se tiene pero la realidad es lo inmediato y eso pasa por el Leganés, que es lo que de momento nos hará estar o no arriba", señaló Soria, en alusión a este derbi que desde el Getafe han calificado de "histórico".



"Es un derbi que los dos equipos vamos a salir a ganar. Tenemos los objetivos claros y vamos a luchar por ellos. El Leganés es un equipo físico, fuerte y muy parecido en la intensidad a nosotros", apuntó.



El Getafe, con 24 goles encajados, es el tercer equipo de la categoría que menos recibe por detrás del Atlético de Madrid (19) y Valencia (23).



"La clave es el trabajo diario de todo el equipo, el compañerismo y la máxima ilusión con la que trabajamos todos. Tanto la defensa como os de arriba están rindiendo a un gran nivel y en general estamos muy bien para este final", manifestó Soria, que aprovechó para elogiar el trabajo de su técnico, José Bordalás.



"Nos pide mucho trabajo, intensidad e implicación y dice que lo demás ya vendrá. Está trabajando muy bien y es parte de este éxito", subrayó.



De los diez partidos que restan de campeonato, el Getafe tiene seis en el Coliseum Alfonso Pérez, un factor que esperan juegue a su favor.



"Sacando los partidos en casa podemos estar cerca de los puestos de arriba, pero no hay que descuidar lo de fuera. Quedan diez finales y hay que dar el máximo", dijo el portero madrileño, que está "disfrutando del momento" que vive en el Getafe.



"Estoy con mucha ilusión de poder frenar a los mejores, y he trabajado para intentar que no hagan mucho daño esta temporada", comentó.



El buen rendimiento que está teniendo en el Getafe le ha valido para que algunos rumores le sitúen la próxima temporada lejos del Coliseum, e incluso sea llamado por la selección española.



"Soy jugador del Getafe y de momento no he hablado de nada porque quedan diez partidos importantes, podemos hacer historia y estoy centrado en eso. Respecto a la selección, no me lo he planteado. Ilusión siempre voy a tener, haciendo una buena campaña habrá opciones, pero no pienso ahora en eso", concluyó.