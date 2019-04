Bordalás: "No podemos creernos lo que en realidad no somos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este lunes que "no hay tiempo para lamentarse de la última derrota frente al Leganés", declaró que el Espanyol es "un magnífico equipo" y destacó que no pueden creerse lo que en realidad no son. El Getafe, pese a perder con el Leganés el derbi madrileño, ha mantenido la cuarta plaza de la clasificación con 46 puntos, aunque tiene al Alavés y al Valencia al acecho.



"Nos hemos levantado ya y solo pensamos en el Espanyol. Durante el año insisto en que en el fútbol hay que vivir en el presente y no pensar en el pasado, porque no hay tiempo para disfrutar ni para lamentarse", declaró Bordalás, que volvió a lanzar un discurso de prudencia al asegurar que el calendario que tienen es "muy difícil".



El Espanyol, decimocuarto con 34 puntos, aún no tiene la permanencia asegurada y necesita la victoria para no meterse en apuros. "Somos un equipo que podemos y ganar y perder como la mayoría. El Espanyol no es inferior al Getafe y nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Debemos ir paso a paso, partido a partido, pese a que estamos en una situación que hubiésemos firmado antes de empezar y debemos disfrutar de ella", señaló.



"El Espanyol es un magnífico equipo, es un histórico, y está con necesidad. Vienen de dos derrotas de manera consecutiva y quieren reencontrarse con la victoria, porque ahora todos los equipos se juegan algo", confesó. Para Bordalás, pese a la clasificación, el Espanyol lo está haciendo "muy bien" y cuenta con jugadores "buenos técnicamente". "Borja Iglesias es fantástico y además hay jugadores muy creativos y con mucha visión de juego. Tienen una gran plantilla, juega muy bien, pero nosotros venimos haciendo las cosas bastante bien", comentó el técnico alicantino, que advirtió del sufrimiento del Barcelona para superar al conjunto blanquiazul. "El otro día el Barcelona no lo tuvo fácil para ganarles y por eso nosotros tendremos que estar impecables en rendimiento a nivel defensivo y ofensivo mejorar las prestaciones", concluyó.