El partido más especial para Jaime Mata en el José Zorrilla

El delantero madrileño del Getafe Jaime Mata vivirá esta jornada un partido especial, puesto que regresa al José Zorrilla, el estadio en el que vivió una de sus mejores etapas profesionales como futbolista del Valladolid, con el que llegó a ser incluso el máximo goleador de Segunda el pasado curso.

"Siempre es bonito volver y además pensando en el nivel del equipo. Volvemos en una situación bastante cómoda y me gustaría que ellos estuvieran en una situación diferente. Están en el camino", dijo esta semana Mata.

El Getafe afronta el partido en su mejor momento de la temporada. Ocupa plaza de Liga de Campeones como cuarto clasificado con 50 puntos, uno más que el quinto, el Sevilla, y cuatro más que el sexto, el Valencia.

Por su parte, el Valladolid, con 30 puntos, es decimoséptimo de la tabla y está empatado con el Villarreal, que está en descenso.

Jaime Mata está también viviendo, a sus 30 años, un momento muy dulce. Esta campaña ha debutado en Primera, lleva marcados 15 goles entre Liga y Copa del Rey y su buen rendimiento le ha permitido debutar con la selección española.

Aún así, no se olvida de su pasado y del trampolín que supuso jugar entre 2016 y 2018 en Segunda con el Valladolid, con el que logró un ascenso a Primera y marcó 41 goles en 76 partidos. Por ese motivo, si marca en el José Zorrilla, no lo celebrará.

"Respeto y cariño máximo al Valladolid. Siempre he pensado que el tema de meter un gol o no, no va con sentimientos al equipo. Eso se demuestra respetando y yo nunca celebraré un gol allí", explicó

Para Mata esta no será la primera vez que vuelva al José Zorrilla desde que es futbolista del Getafe. En los octavos de final de la Copa del Rey, el equipo madrileño eliminó al Valladolid y el partido de vuelta se jugó en tierras castellanas. El delantero madrileño solo jugó nueve minutos, al sustituir en el 81 a Samu Saiz.

Jaime Mata y sus compañeros no estarán solos en el José Zorrilla, puesto que la afición azulona prepara un gran desembarco en Valladolid aprovechando la cercanía y alrededor de ochocientos hinchas estarán en las gradas pucelanas.