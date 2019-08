Fayçal Fajr: "Me fui un poco jodido del Getafe"

Getafe (Madrid), 6 ago (EFE).- El futbolista francés de origen marroquí Fayçal Fajr, presentado este martes como nuevo jugador del Getafe para las dos próximas temporadas, reconoció que se fue "un poco jodido" del club azulón, el cual abandonó en 2018 por motivos familiares.



"Me fui un poco jodido del Getafe, tenía que volver por mi familia... Pero ya estoy aquí, con muchas ganas", declaró Fajr, sexto fichaje del verano del Getafe, al que llega procedente del Caen francés.



El jugador, de 31 años y que abandonó el Getafe tras una primera temporada 2017/2018 en la que jugó 33 partidos, anotó un gol y dio cuatro asistencias, aseguró que tenía muchas ganas de volver, sobre todo por el "gran grupo" que había en el vestuario.



"Me di cuenta de lo que es un grupo fuera y dentro, una familia, pero me tuve que ir", repitió en varias ocasiones el internacional con Marruecos.



Por otro lado, Fajr confirmó que, pese a su marcha al Caen, con quien descendió a la Segunda División francesa, no ha dejado de seguir al equipo y de estar en contacto con jugadores y el entrenador, José Bordalás.



"Hemos hablado muchas veces en el año. Cuando he podido mirar los partidos en la televisión, comentarlos con el míster... Él sabía que tenía ganas de volver", apuntó.



Pese al mal año que tuvo a nivel colectivo, expresó que, indivdifualmente ha crecido mucho y ha madurado durante la temporada que pasó en el fútbol galo.



"Pasé un año bueno, aunque bajamos a Segunda. Era el jugador más 'viejo', había muchos jóvenes. No conseguimos el objetivo del club, así que el año colectivamente no fue bueno. No quiero hablar mucho del año del Caen y solo pensar en el Getafe", aseveró Fajr.



Por último, la nueva incorporación azulona no se puso límites ni para él ni para el club, siguiendo la filosofía de su entrenador, la del partido a partido, sin pensar más allá.



"El objetivo es ganar muchos partidos. Estar lo más arriba posible. Lo que me gusta es pensar partido a partido. Pero cualquier jugador tiene que tener la mentalidad ganadora", puntualizó el francés de origen marroquí.



También tomó la palabra Ángel Martín, director deportivo del Getafe, quien, con respecto a las posibles llegadas y salidas, señaló que todavía queda mucho mercado y la plantilla "no está cerrada".



"La plantilla nunca está cerrada. Tenemos que estar preparados para mejorar el equipo, puede surgir cualquier jugador que no puede venir bien", añadiendo que donde más necesitan reforzarse es en el mediocentro.



Aunque sí que confirmó que hay que liberar varias fichas antes para poder sumar más entradas: "Sí que tienen que haber salidas por el tema de las fichas. Tienen que ser cuanto antes", dijo Ángel Martín.