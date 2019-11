Cucurella: "Como estamos haciendo una buena campaña, se quejan más"

Marc Cucurella (Alella, Barcelona, 1998) habla tan rápido como corre sobre el terreno de juego o como ha sido su crecimiento en el último año. Lateral izquierdo de origen, en el Eibar se creó un nombre como extremo. Ahora se consagra a las órdenes de José Bordalás en un Getafe contra el que, como asegura en una entrevista con EFE, "los equipos o los periodistas se empiezan a quejar más" porque están "haciendo una buena campaña".



A Cucurella le cambió la vida el año pasado con la decisión de jugar en el club armero y ahora lo ha vuelto a hacer tras ser padre de un hijo al que, aunque "se pase todo el día prácticamente comiendo y durmiendo", echa "muchísimo de menos" durante la concentración de la selección española sub-21 desde la que atendió a la Agencia EFE para repasar el inicio de temporada.



Pregunta: Se perdió el partido contra Macedonia del Norte (3-0) por unas molestias. ¿Ya está recuperado al 100 por 100?



Respuesta: Sí, sí. Está todo bien. Fue un golpe que tuve en el partido del domingo con el Getafe. Estuve unos días renqueante, pero ya hace un par de días que he entrenado con el grupo así que para el martes ya estamos a tope.



P: A tope para un partido clave en Israel para encarrilar la clasificación de cara a la Eurocopa de 2021.



R: Sí, sabemos que si ganamos hacemos un paso muy grande hacia adelante. Estos dos partidos contra Macedonia e Israel eran contra rivales muy buenos y que tenemos más cerquita, así que si los ganamos tendremos una larga distancia e iremos con toda la ilusión y con todas las ganas para conseguir esa victoria y hacer un pasito adelante hacia esa clasificación.



P: ¿Vive estas convocatorias como una especie de reválida por quedarse fuera a última hora del anterior Europeo?



R: Bueno ya se vio que el equipo que fue era un equipazo y que era muy difícil estar ahí. Yo eso me lo tomé más como un aprendizaje y como un premio a la temporada que hice. Respecto a estas convocatorias ellos ya ganaron el Europeo y ahora nosotros tenemos una nueva oportunidad con una nueva generación y es una historia nueva.



P: ¿A la sub-21 llega como extremo o como lateral?



R: Bueno sí que es verdad que al principio vine de lateral, pero luego contra Montenegro allí jugué de extremo y me dejó un poco sorprendido. Pero bueno, yo intento hacerlo bien donde me ponga el míster y tengo esa virtud o esa suerte de jugar a veces de extremo y otras de lateral; me siento cómodo en las dos. Donde me ponga el míster lo intentaré hacer lo mejor posible.



P: La posición de extremo que viene de su año en el Eibar con Mendilibar. ¿Cómo fue ese cambio tan radical de filosofía al pasar del Barcelona al Eibar?



R: En la cantera del Barça tienen todos una misma filosofía y cuando sales fuera te encuentras cosas nuevas y yo creo que ese cambio me vino muy bien porque donde estoy ahora también es gracias a eso, por aprender otro fútbol, por salir fuera y aprender de gente que tiene mucha experiencia. Gracias al trabajo que hice en Eibar y la oportunidad que me está dando el Getafe estoy aquí.



P: Pero de Mendilibar a Bordalás ya el cambio no es tan drástico. ¿Qué es lo que más ha aprendido en el tiempo que lleva con Bordalás?



R: Tanto Mendilibar como Bordalás tienen una idea bastante parecida con ese 4-4-2 y el jugar mucho por las bandas y con los dos delanteros a rematar centros. Bordalás me ha enseñado mucho a ser más intenso, a ser un jugador más inteligente y sobre todo en el tema táctico que a veces a los jóvenes les cuesta más y en el Getafe somos un equipo muy ordenado teniendo claras nuestras ideas y nuestro estilo de juego que estamos desarrollando a la perfección.



P: Un Bordalás que en la rueda de prensa posterior al partido contra el Osasuna se mostró muy duro por las críticas que recibe el juego del Getafe. ¿Cómo valora esas palabras?



R: Pienso que el tópico que se le ha puesto al Getafe es que da igual que ganes o pierdas o que marques cuatro goles porque siempre acabas perdiendo tiempo. Pienso que en sus declaraciones tiene razón. A nosotros no nos afectan tanto, pero haciendo buenos partidos solo se dice que el Getafe pierde. No he visto ningún equipo que vaya ganando y que haga los cambios corriendo o que se vaya a sacar las faltas o los córners rápido. Lo importante son los tres puntos y cada uno utiliza sus armas dentro del reglamento, quien lo tiene que permitir o no es el árbitro. Dentro de eso, los dos últimos equipos que han venido al Coliseum se lo han tomado con calma como hacemos nosotros cuando vamos a otros campos. Como nosotros ahora estamos haciendo una buena campaña, consiguiendo victorias, los equipos o los periodistas se empiezan a quejar más porque si hiciésemos lo que se nos achaca de perder mucho tiempo y hacer muchas faltas y fuéramos últimos la gente no le darían ninguna importancia; nos ganaría todo el mundo y lo que hace el Getafe pasaría desapercibido.



P: Precisamente es lo contrario porque a principio de temporada les costó un poco más pero ahora están séptimos en LaLiga Santander y segundos en el Grupo C de la Liga Europa.



R: Al principio creo que nos costó porque nos marcaban goles con mucha facilidad y a nosotros nos costaba mucho, pero hemos conseguido hacer un par de buenas rachas. El otro día empatamos, pero creo que merecimos más y tenemos que seguir así porque cuantos más puntos consigamos para lograr el objetivo nos podremos tomar la competición con más calma.



P: ¿Ese objetivo es la permanencia o volver a entrar en Europa?



R: Pienso que el objetivo es la salvación, lo primero tiene que ser eso. A partir de ahí, una vez consigas eso, ya puedes mirar hacia arriba. Nosotros nos centramos en cada partido como si fuera una final e intentar sacar los tres puntos o al menos puntuar. A partir de ahí, si podemos quedar como el año pasado o mejor pues bienvenido sea.



P: Hablemos de niños porque recientemente ha sido padre. ¿Cómo le cambia la vida tanto fuera como dentro del campo?



R: Fuera la vida cambia mucho porque ahora llevamos aquí concentrados unos días y parece mentira porque es una persona que se pasa prácticamente todo el día comiendo y durmiendo, pero la echas muchísimo de menos. Respecto al campo sí que pienso que no me ha cambiado mucho de momento. Aunque sí que pienso que a la larga quizá me puede cambiar porque algunos jugadores o algunos compañeros han dicho que cuando eran más jóvenes acababan el partido más ?rallados?, pero una vez que tienen hijos vuelven a casa y están con ellos. Pienso que ahora aún es temprano, pero dentro de unos años sí notaré ese cambio.



P: Y protagonizó la semana pasada un bonito gesto con un niño al que regaló su camiseta después de que éste le dedicara una pancarta. Un gesto que, por desgracia, en el fútbol pasa a ser noticia. ¿Se están perdiendo este tipo de detalles?



R: Ellos son los que están ahí todos los días contigo apoyándote cuando hace frío, cuando llueve? al final le debemos todo a ellos porque sin ellos no sería posible. Él hizo una pancarta bonita porque al final hay muchos espectadores y es imposible abastecerlos a todos y al final tienes que seleccionar o, como él hizo, llamar la atención con una pancarta divertida o algo diferente. Me gustó e hice ese gesto que parece una tontería regalar esa camiseta cuando tú puedes utilizar dos cada partido, pero a ellos es una cosa que les llena mucho y eso va a hacer que vaya contento al campo y pueda seguir animando, que es lo que nos ayuda mucho en los partidos.