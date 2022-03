No funcionó en el Real Betis y ahora renace en el Getafe, que lo firmó por poco dinero

Tanto con Míchel González como con Quique Sánchez Flores, el centrocampista es indiscutible en el once titular estando escoltado por la pareja de lujo que forman Maksimovic y Arambarri

Carles Aleñá está viviendo uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Getafe CF. El centrocampista catalán se ha asentado como un titular indiscutible en el equipo del sur de Madrid y la suerte en los partidos del club azulón en LaLiga pasa en parte por las botas, el buen hacer y el talento del de Mataró, el cual sonríe cual niño pequeño jugando en la plaza de su barrio.

Tanto con Míchel González, hasta su destitución, como ahora con Quique Sánchez Flores como entrenadores en el Coliseum, Carles Aleña tiene su puesto en un once titular en el que la competencia es muy dura, ya que Maksimovic y Arambarri son indiscutibles en la medular, pero con los que Aleñá se asocia o casa a la perfección, puesto que el catalán se posiciona por delante de ellos conjugando su creación de juego y calidad con el trabajo, sacrificio y recorrido del serbio y del uruguayo. Una combinación y equilibrio perfectos que le ha permitido al Getafe CF salir de los puestos de descenso a Segunda división cuando al comienzo de esta temporada.

Carles Aleñá es el prototipo perfecto de jugador nacido, formado y criado en La Masía del FC Barcelona. Un futbolista con buen pie, toque que encaja en el fútbol de posición que tanto se promulga en los escalafones inferiores del equipo azulgrana. Producto de ello, no son pocos los canteranos barcelonistas que lejos del conjunto que les ha hecho profesionales no encuentran su sitio.

No encontró su mejor fútbol en el Real Betis

De hecho al propio Carles Aleñá le costó rendir tal y como lo está haciendo hoy en día. Sólo hay que recordar cómo su paso por el Real Betis de Rubi no terminó de ser fructífero a pesar de la fuerte apuesta que realizó el cuadro de Heliópolis, puesto que la entidad verdiblanco cerró su contratación, en forma de cesión, en diciembre, antes de que se abriera el mercado de invierno de la temporada 2019/2020, renunciando así a la posibilidad de que Dani Ceballos regresara al Real Betis, ya que el entorno de jugador de Utrera hizo un movimiento de aproximación en ese enero de 2020 que no se llegó a culminar.

En aquel Real Betis no se vio al mejor Aleñá, seguramente por la mala dinámica en la que estaba metido aquel equipo por ello, el préstamo no se prolongó y regresó al FC Barcelona, el cual lo cedió al Getafe CF el pasado curso donde ya dio atisbo de lo que puede ser. Satisfecho por las prestaciones de Aleñá, el Getafe CF no dudó este verano y decidió comprar de forma definitiva al centrocampista de Mataró por una cantidad de 5 millones de euros.

Una inversión mínima para el Getafe CF

Una inversión que puede convertirse en una ganga si tenemos en cuenta que a sus 24 años y con contrato hasta 2026, Carles Aleñá sólo hace evolucionar y mejorar futbolísticamente por lo que puede ser en un futuro, más cercano que lejano, un activo que genere unos fuertes ingresos.