A Vitolo vuelven a no salirle las cuentas: vale 15 veces menos que cuando dejó el Sevilla y cobra 11 kilos brutos por año

El Getafe CF no ejercerá su opción de compra y deberá volver en verano al Atlético Madrid, donde no cuentan con él: el límite salarial de Las Palmas impide que pueda cumplir su deseo de volver a 'casa'

"Vitolo está entrenando bien con el equipo", aventuró Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe CF de cara al partido que su equipo disputó el pasado sábado ante el Villarreal CF y en el que los adulones acabaron cayendo por 1-2 frente al conjunto dirigido por Unai Emery. Un encuentro en el que Vitolo volvió a ser suplente y en el que no acumuló ni un sólo minuto de juego por enésima vez.

Y ya van 12 partidos consecutivos del canario sin rascar bola. Nueve como suplente y tres sin ir convocado. Una situación que se hace aún más preocupante si se tiene en cuenta que Vitolo tan sólo ha disputado cuatro minutos de juego desde que comenzó el 2022. Y es que son sus únicos minutos de juego en los últimos 18 partidos disputados por el Getafe CF.

Un rendimiento a la baja como azulón que no ha hecho más que depreciar su valor de mercado, consiguiendo el efecto totalmente contrario al que él y el Atlético de Madrid buscaban cuando afrontaron su cesión el pasado verano. Una cesión fantasma en la que hasta el momento acumula tan sólo 215' oficiales a lo largo de siete encuentros, habiendo visto reducido su valor de mercado en medio millón de euros menos que cuando cambió el Wanda Metropolitano por el Coliseum Alfonso Pérez, siendo ahora de dos millones de euros (según Transfermarkt).

La tasación, a la baja, no hace más que poner de relieve el declive de Vitolo como futbolista desde que abandonó el Sevilla FC por la puerta de atrás en verano de 2017, cuando se encontraba en la cresta de la ola. Y es que el Vitolo de hoy día vale 15 veces menos que el que cambió la elástica sevillista por la del Atlético de Madrid previo paso por Las Palmas en préstamo, al no poder fichar los colchoneros por una sanción de la FIFA.

Tras cuatro temporadas como sevillista, consiguiendo también asentarse como internacional español de la mano de Lopetegui, el valor de mercado de Vitolo alcanzó los 30 millones de euros, un precio que rápidamente comenzó a bajar hasta nuestros días, cuya tasación es inferior, incluso, a cuando lo firmó el Sevilla FC procedente de Las Palmas, con 23 años y un valor de mercado de 2'5 millones de euros.



El Getafe CF no ejercerá su opción de compra sobre Vitolo

Una situación complicada para Vitolo, al que el próximo verano volverán a no salirle las cuentas. Y es que el Getafe CF, lógicamente, no hará efectiva la opción de compra que se guardó junto a su cesión, por lo que volverá a un Atlético de Madrid en el que no tiene sitio y por el que renovó antes de salir cedido. Con contrato como rojiblanco hasta 2024, todo pasa por intentar reinventarse de nuevo. Y eso se antoja complicado.

Su idea es volver a la UD Las Palmas y, en Segunda, reencontrarse consigo mismo junto a sus amigos y excompañeros Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Algo que ya intentó el pasado enero, cuando forzó el romper su cesión con el Getafe CF para volver a 'casa'. Sin embargo, eso resultó imposible por el límite salarial del conjunto canario. Un impedimento con el que Vitolo, en principio, volvería a encontrarse el próximo verano. Y es que según relatan desde Canarias, percibe casi 11 millones de euros brutos por año; una auténtica locura para un equipo como la UD Las Palmas.



El Atlético, lógicamente, tendría que hacerse cargo de gran parte de su ficha, algo que no está del todo claro que quieran hacer. De ahí que el pasado verano ampliara su vinculación, para distribuir en un año más su carga salarial. Y es que, visto lo visto, marcharse al Getafe CF tampoco fue su mejor decisión. Y es que, según relatan ciertas fuentes, primó más el no mover a su familia de Madrid que lo puramente deportivo. "Quiera jugar en Las Palmas antes de retirarme", dijo Vitolo durante una entrevista hace varios meses en relación a la que sería su tercera y última experiencia como amarillo.