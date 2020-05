Fede Vico: "No imaginaba entrenar tan bien sin interacción con compañeros"

Fede Vico: "No imaginaba entrenar tan bien sin interacción con compañeros"

Granada, 14 may (EFE).- El mediapunta del Granada Fede Vico ha destacado que no imaginaba que se podía "entrenar tan bien" pese a no tener "interacción con los compañeros" y quiso dar la enhorabuena tanto al cuerpo técnico como a LaLiga porque el protocolo de vuelta al trabajo tras el parón está siendo "impecable".



Fede Vico explicó que entrenar de forma individual es "una situación complicada a la que te haces" después de estar "dos meses parado", algo que no ocurre "ni en las vacaciones de verano".



"Hay que dar la enhorabuena por el protocolo a los 'fisios', los entrenadores y a toda la gente del club y de LaLiga porque es impecable", indicó el jugador en declaraciones a LaLiga.



"No imaginaba que se podía entrenar tan bien sin tener interacción con otros compañeros", reconoció Fede Vico, quien en los entrenamientos individuales de estos días está aprendiendo a hacer "paredes con bancos" o a practicar "rechaces con redes".



El mediapunta tiene claro que "lo importante es aprovechar el tiempo de preparación" y que, aunque "se ha cortado el ritmo", no tiene que cambiar "la dinámica" de un equipo que está trabaja "igual o más que antes".



"No tenemos que bajar el listón, en nuestro ADN está la eterna lucha y vamos a ir a por todas cuando se reanude LaLiga", añadió Fede Vico.



A título individual, el cordobés explicó que está siendo para él un curso "raro y muy extraño" porque nunca había tenido "una lesión de larga duración", que su objetivo es "recuperar la normalidad" y que trabaja para ponerse "a tono" y estar "al mismo nivel" que sus compañeros.