Los otros dos banquillos de la Premier que relacionan con Diego Martínez.

La presencia de Diego Martínez en Inglaterra, donde está empapándose de la filosofía futbolística de la Premier y donde se está preparando para su intención de hacerse con un banquillo británico, no hace más que generar informaciones acerca de posibles movimientos en torno a su figura.

Desde que dejara el Granada CF a final de la temporada pasada, cuando no aceptó la oferta de renovación que le presentó el conjunto nazarí, Diego Martínez sigue sin equipo, habiendo rechazado ya varias propuestas que le han llegado. Varias el pasado verano, cuando no le contentó ninguna, y otras en las últimas fechas. Entre ellas, el Getafe y el Levante, como sustituto del Míchel y Paco López, respectivamente. Unas propuestas que acabó rechazando, al no estar entre sus planes el hacerse con un banquillo a mitad de temporada.

Más dudas, en cambio, habría tenido al respecto si finalmente le hubiera llegado la posibilidad del Villarreal, como hipotético recambio de un Unai Emery que fue tanteado por el Newcastle y al que Hondarribia acabó rechazando. El banquillo del 'Submarino amarillo', en Champions, sí era mucho más suculento y le podría haber hecho cambiar de planes.

Sin embargo, esa posibilidad nunca se concretó y Diego Martínez sigue estudiando la Premier en busca de ese banquillo que espera coger el próximo curso, desde el comienzo de temporada. Habiendo sido vinculado con el Leeds de Víctor Orta, quien tendrá que encontrarle un recambio a Bielsa, diversos medios ingleses hablan ahora también de otros clubes interesados en la figura del técnico gallego.

Por un lado el Southampton, que ya se interesó en su figura el pasado verano y que ha iniciado este curso de manera irregular, valorando un cambio de técnico. Ralph Hasenhüttl no está consiguiendo dar con la tecla y es ex del Granada es una de las opciones que más gusta.

Otro club con el que vinculan a Diego Martínez en Inglaterra ciertos medios es el propio Newcastle, que no acaba de encontrar un técnico. Varios son los entrenadores que, por una u otra cuestión, han rechazado el hueco dejado por Steven Bruce. Apuntan ahora en Inglaterra que uno de los principales inconvenientes sería una cláusula en el contrato que condicionaría todo a que las urracas no descendieran a Segunda división.

Con el Newcastle en penúltima posición y sin haber ganado ningún partido todavía es un claro candidato a descender a la Championship. Por ahora, el inglés Graeme Jones sigue al mando del plantel de forma interina.