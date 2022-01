Antonio Puertas: "Le he pegado con el alma"

El goleador del Granada en la tarde de este sábado, Antonio Puertas, compareció ante las cámaras de Movistar LaLiga inmediatamente después de rescatar un punto para su equipo. El almeriense, visiblemente contento por la igualada y por su golazo, se congratuló de que el conjunto rojiblanco obtuvo "el premio del gol y del empate". "Llevábamos todo el partido intentando meterle gol", aseveró, para indicar seguidamente que "ha sido al final cuando el equipo ha empujado y ha ido a todo lo que tenía".

"Nosotros queríamos salir desde el principio a presionar arriba, en su campo, a no esperarlos atrás, porque sabemos que ellos en el área contraria son muy buenos", reveló el atacante del Granada, quien reconoció que el reto "era muy complicado". "Ellos en la primera parte la verdad es que la han tocado muy bien", admitió, tras lo que les reconoció que "tienen mucha calidad".

"A pesar de nuestra presión arriba, salían", elogió, si bien resaltó que Maximiano no tuvo que esforzarse en demasía. "La primera parte es verdad que nos ha costado más, aunque ellos tampoco han tenido ocasiones claras", puntualizó, para, más tarde, indicar que, en el segundo acto, los rojiblancos se han "dejado más llevar". "Hemos tenido más ocasiones", concluyó.

Cuestionado sobre la intensidad del Granada después de que Gavi recibiera su segunda cartulina amarilla del partido, Puertas indicó que el conjunto rojiblanco dio "un paso adelante ya antes de la expulsión". "Hemos tenido varias ocasiones para poder empatar", recordó, aunque admitió que la roja al mediocentro blaugrana les hizo dejarse "ir más".

"Le he pegado con el alma", aseveró el almeriense al ser preguntado por su golazo ante el Barcelona. "La verdad es que las que me caen a la zurda, que no es mi pierna buena, las suelo enganchar bien", sonrió el de Benahadux, que celebró inmediatamente después el resultado de su disparo a la escuadra de la portería de Ter Stegen. "Esta noche ha ido a buen sitio", zanjó.

Por último, el extremo analizó el momento rojiblanco y su reacción tras el mal comienzo de la temporada. "Era todo nuevo. Teníamos directiva nueva, entrenador nuevo, con otras ideas distintas€ Eso lleva su proceso", argumentó. "Ahora nos estamos asentando bien, el equipo sabe en todo momento lo que tiene que hacer. Este es el camino a seguir, ojalá que consigamos muchos más puntos", deseó.