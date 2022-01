¿Por qué cree Robert Moreno que a Milla le queda poco tiempo en Granada?

El entrenador del Granada, Robert Moreno, se expresó con cierto pesimismo acerca de la continuidad de Luis Milla en el conjunto rojiblanco durante próximas temporadas. En una entrevista concedida al diario IDEAL, el técnico catalán destacó que el mediocentro "es un jugador de muchísimo talento" y que "esta creciendo", tras lo que avanzó que, a su juicio, no tardará en atraer ofertas suculentas. "Mucho me temo que, a lo mejor, no va a estar demasiados años aquí, porque, al nivel que está jugando, puede ser que, desgraciadamente para los granadinistas, y espero que para mí, lleguen cosas por él. Está a un nivel altísimo", argumentó el preparador.

El de Milla es uno de los nombres que aparece en todas las quinielas sobre los rojiblancos con los que el club puede hacer caja, casi desde su llegada al Granada. El impacto en Primera división del mediocentro, el curso pasado, fue inmediato. Desde el inicio de la temporada se insertó en la terna de cuatro centrocampistas de rol titular con los que Diego Martínez fue rotando, y solo una lesión, prolongada ya hasta el final de la campaña, le apartó del once. Como volante por delante de un pivote, Milla desplegó un fútbol de altísimo nivel, no exento de generosidad cuando había que correr hacia la propia portería. Jugó 24 partidos entre todas las competiciones, 21 como titular. Marcó un gol y regaló una asistencia.

Recuperado de su lesión, con Robert Moreno en el banquillo, su estatus no hizo sino ganar relevancia. Milla se convirtió en un peso pesado del vestuario y partió en los esquemas del catalán desde el inicio. Aunque tardó una jornadas en tomar el pulso al campeonato, como a todo el equipo, no perdió su plaza en la alineación y su intervención en el juego rojiblanco fue creciendo a cada fecha. La necesidad le llevó primero a retrasar su posición en algunos choques, en los que actuó como pivote frente a la zaga, y el cambio posterior de sistema le situó en la mitad fija de la pareja de centrocampistas que forman ahora en el Granada. Lleva un gol y tres asistencias en 18 partidos, de los que salió de inicio en 16.

Unos datos que complementan las cualidades que convierten a Milla en uno de los futbolistas de más valor de la plantilla del Granada. Capaz de desenvolverse bien en las proximidades de las dos áreas, el mediocentro, de 27 años, posee una gran capacidad organizativa, por lo que es habitual que sea el jugador que se ofrece a los centrales a la hora de hilvanar las acciones. Su golpeo lejano es certero, tanto para habilitar a sus compañeros como para buscar la malla, y el balón parado se incluye en el abanico de sus especialidades.

Milla es en este momento el jugador del Granada que más pases ha realizado en lo que va de temporada. En total, ha conectado con sus compañeros en 641 ocasiones, en 43 de ellas, a larga distancia. También es el cuarto jugador que más balones intercepta, con 12 en su cuenta, aunque lo que concreta su capacidad de actuación en toda la franja ancha del campo son en realidad sus 100 recuperaciones, el mejor registro de la plantilla. Ha cometido solamente 10 faltas y ha forzado 33 del rival.

En este momento, el portal especializado en valores de mercado Transfermarkt le tasa en cuatro millones de euros, si bien alcanzó un pico de cinco 'kilos' ya como jugador rojiblanco. Esta fue, precisamente, la cantidad que desembolsó el conjunto granadinista para hacerse con sus servicios en verano de 2020, cuando abonó su cláusula de rescisión de contrato con el Tenerife. Firmó con el Granada hasta 2024, pero su rendimiento, así como la intención de la directiva nazarí de obtener beneficios económicos de sus futbolistas antes de que queden libres le proponen como opción jugosa para hacer negocio. Los próximos meses determinarán su futuro.