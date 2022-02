El ex del Granada que aconsejó a Uzuni en su fichaje

El Granada CF ha presentado a su nuevo refuerzo del mercado invernal Myrto Uzuni. El atacante albanés iba a ser presentado ayer en un principio, pero el club decidió finalmente hacerlo este viernes en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes, con la presencia destacada del director deportivo de la entidad nazarí, Pep Boada, y el representante institucional del Granada CF, Pepe Macanás.

El futbolista quiso agradecer antes de la ronda de preguntas de los medios de comunicación, el interés mostrado por el Granada, en concreto por David Comamala y la dirección deportiva que le ha convencido por este proyecto, por el que está "muy ilusionado".

Uzuni es un futbolista que ya conocía mucho del Granada. Él mismo ha confirmado que la pasada campaña, cuando los nazaríes se enfrentaron al Teuta albanés en el primer partido clasificatorio para la Europa League, "estaba viéndolo". También conce más, según ha confesado por uno de sus mejores amigos, Rey Manaj. "Gracias a su etapa en el club pude saber mucho más del equipo".

El nuevo jugador del Granada se enfundó la rojiblanca horizontal por primera vez en todo un escenario como el Santiago Bernabéu "Fue un sueño y a su vez un partido muy duro. Lo mejor para mí es seguir contando con minutos, seguir jugando y hacerme poco a poco un hueco. Uno siempre quiere conseguir goles, no hubo suerte contra el Madrid, pero intentaré hacerlo en las próximas jornadas", ha destacado el albanés.

Uzuni viene a tierras granadinas procedente del Ferencváros húngaro. "Todo cambia cuando vas de la liga húngara a la española. La española es una de las mejores ligas del mundo, ha mejorado con los años", ha asegurado.

Al refuerzo nazarí se le ve con ganas. Es una persona que intenta siempre creer en sí mismo. Puedo jugar aquí, en esta liga. Hay muy buenos jugadores aquí en Granada, no me quiero comparar con nadie, espero hacerlo bien por mí mismo. Me he encontrado un grupo de jugadores muy humano", ha señalado.