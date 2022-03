Tras las pruebas frente al Jaén, Torrecilla plantea cambios en el once

El técnico extremeño dio la oportunidad a alguno de los menos habituales e introdujo varias opciones en el lateral izquierdo

El problema principal del Granada se encuentra en sustituir a Carlos Neva en el lateral izquierdo, aunque en el partido frente al Real Jaén se introdujeron otros cambios. El hasta entonces lateral indiscutible del Granada se perderá lo que resta de temporada y Rubén Torrecilla ya está trabajando en buscar algunas soluciones para sustituirle en la banda izquierda. Una dura preocupación para el técnico de Plasencia, que espera encontrar una solución para que afecte cuanto menos al juego del equipo.

Sergio Escudero ha supuesto un alivio para que Neva pueda descansar durante algunos partidos y es el principal recambio de garantías para el jugador gaditano. El exsevillista ha disputado 19 encuentros y 7 como titular. En la pasada jornada marcó su primer gol con la camiseta del Granada CF.

En el amistoso con motivo del centenario del Real Jaén, Torrecilla probó de nuevo con Soro en el carril izquierdo y a Escudero como central. El ex del Zaragoza declaró al finalizar el encuentro lo siguiente: "Tengo que asimilar conceptos, ya que es una nueva zona para mí, pero estoy para ayudar al equipo y dar lo mejor de mí". Aunque no solo en el lateral izquierdo hubo cambios, varios jugadores que no cuentan mucho para el Granada fueron de la partida, algunos como Bacca o Eteki. También se cambió de formación y fue en la segunda mitad donde llegaron todos los goles.

Ambos jugadores, poco habituales en los esquemas del Granada durante esta temporada ya están pensando en otro destino para la próxima campaña, ya que en el conjunto nazarí no cuentan con mucha participación. Bacca no consiguió hacer ningún gol, en cambio el camerunés Eteki logró transformar una de las oportunidades que tuvo. Torrecilla también dio entrada a algunos canteranos y a otras caras que aún no se han visto mucho como son Petrovic e Isma Ruiz.

Otra opción que maneja el técnico del Granada CF para el lateral es la de Quini, que ya sabe lo que es jugar de lateral izquierdo con el Granada. También está la opción del filial. La semana pasada entrenó con el primer equipo Brau, aunque también convocó a Eu para el partido en Jaén. Ambos jugadores son de gran importancia en el Recreativo Granada.

Torrecilla está trabajando para mejorar la situación del equipo, tratando de ofrecer varias alternativas el algunas posiciones, cambios de formaciones e incluso intentando dar una segunda oportunidad a futbolista con los que cuenta poco en el campeonato liguero.