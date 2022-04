El Granada solo ha estado dos jornadas en descenso

El conjunto de Rubén Torrecilla se acerca peligrosamente al descenso tras su derrota en el Pizjuán y la victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid

El Granada salió este viernes derrotado de su compromiso liguero en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC. El conjunto rojiblanco se adelantó en el marcador. Sin embargo, el conjunto hispalense se sobrepuso y, a pesar de empatar la contienda los de Torrecilla en el 90', la escuadra sevillista logró los tres puntos gracias a los tantos de Rafa Mir y Papu Gómez en un descuento que llegó hasta el minuto 100.

No obstante, los rojiblancos siguen fuera del descenso a pesar de su derrota aunque se meten en un lío importante tras la victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid gracias a un solitario tanto de Muriqi de penalti. Además, en el partido matinal, el Cádiz hincó la rodilla ante el Real Betis en el Nuevo Mirandilla en un duelo en el que los amarillos comenzaron aventajándose en el luminosos gracias a un tanto de Alejo. Sin embargo, la pegada del conjunto verdiblanco volvió a marcar la diferencia y los de Pellegrini sumaron otros tres puntos gracias a los goles de Tello y Borja Iglesias desde los once metros.

Por lo tanto, tras estos resultados, es el Cádiz el equipo que cae a puestos de descenso en detrimento de los pupilos de Javier Aguirre, que consiguen salir y romper con una racha de siete partidos sin perder. El Granada, por su parte, continua con 29 puntos y fuera de los puestos de descenso, aunque disminuye su distancia de estos a tan solo un punto.

A pesar de que los datos no son muy esperanzadores hay uno que no se puede discutir. El Granada CF ha estado en descenso esta temporada en tan solo dos ocasiones. Fue en las jornadas seis y siete por el mal comienzo de Robert Moreno a los mandos rojiblancos. El técnico catalán estaba ya contra las cuerdas por aquel entonces, ya que el equipo no despegaba y era necesaria una reacción urgente. Y llegó.

Hasta el 3 de octubre no encontró el Granada su primera victoria del curso. Lo hizo, curiosamente, ante el Sevilla FC en el Nuevo Los Cármenes, ante un equipo prácticamente imbatible. Un zapatazo de Rochina, que se perderá todo lo restante de curso por lesión, permitió soñar a los nazaríes y dormir fuera del descenso.

Estas buenas sensaciones se prolongaron tras la victoria a domicilio ante un rival tan importante como el Levate UD por 0-3, y con empates ante Getafe (1-1) en Los Cármenes y en El Sadar ante Osasuna (1-1).