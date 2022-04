La nueva opción que se le abre a Diego Martínez en LaLiga.

El técnico gallego sigue sin precipitarse a la hora de volver a entrenar y ya ha rechazado varias propuestas suculentas de buenos equipos

Diego Martínez es uno de los entrenadores españoles que más prestigio y caché ha obtenido en las últimas temporadas. Su buen hacer en el Granada CF, al que llevó desde la Segunda división a jugar la UEFA Europa League, respaldan la trayectoria de un técnico joven que interesa a cualquier equipo que busca nuevo inquilino para mandar en el banquillo. El último en intentarlo fue el Levante UD que con Manolo Salvador como director deportivo probó su contratación sin éxito, puesto que el propio Diego Martínez rechazó la propuesta.

Diego Martínez, durante este tiempo de inactividad tras abandonar Granada, se sigue formando para continuar creciendo como entrenador. Estudia, trabaja y ve más partidos que nunca para estar al día de la actualidad futbolística y no quiere precipitarse a la hora de elegir el nuevo equipo con el que continuará su carrera deportiva. Opciones no le han faltado, el mencionado Levante UD, el Getafe CF, el Elche CF o incluso conjuntos de la Premier League han tenido su nombre encima de la mesa, pero no se ha conseguido llegar a un acuerdo para que el vigués pueda volver a la actividad laboral.

Una opción para abandonar el paro puede surgirle más pronto que tarde, puesto que comienzan a existir algunos movimientos que le abren una nueva opción en LaLiga, siendo esta muy conocida para Diego Martínez, ya que se da en su tierra.

Según informan desde Chile, el coordinador de la selección chilena, Francisco Cagigao, ha viajado a España para convencer al actual entrenador del RC Celta de Vigo, Eduardo Coudet, para que se convierta en el nuevo técnico del combinado andino.

A pesar de ello, El Mercurio, medio de comunicación que firma esta información, asegura "es muy difícil o casi una quimera", que el argentino acepte el cargo, ya que está contento en Vigo.

Ahora bien, el Celta está viviendo una temporada lejos de los objetivos deportivos marcados al inicio y la confianza que tiene Coudet se ha visto mermada. Además, el Celta está viviendo un proceso de cambios en la dirección deportiva donde Luis Campos ha tomado el poder, a través de un intermediario presente en la zona, sustituyendo a Felipe Miñambres, que se marchó al Levante UD, con lo que no se descarta nada.

Ahí es donde emerge la figura de Diego Martínez, el cual está a la espera de que le llegue una oferta que le satisfaga y esta puede venir ahora desde su propia ciudad natal, Vigo. Para ello, debe consumarse primero la marcha de Eduardo Coudet a Chile.