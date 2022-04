Luis Milla cree que hay que crecer "desde mantener la portería a cero"

El centrocampista del Granada ha comparecido ante los medios antes de la visita este domingo del RC Celta

El Granada ha vuelto a ponerse el mono de trabajo tras varios días de descanso. Aitor Karanka permitió que los futbolistas disfrutaran de algunos días libres antes de regresar el día de ayer a la Ciudad Deportiva. El domingo reciben en el Nuevo Los Cármenes al RC Celta en un encuentro clave por la salvación que ya empieza a antojarse difícil debido a los rivales y los pocos puntos que quedan por disputar.

En estos diez días antes del encuentro ante el Celta de Vigo, Luis Milla, que ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, ha asegurado que "no ha dado mucho tiempo a cambiar varias cosas. La base es estar como en el Wanda, ordenados y organizados. Es una semana muy importante para nosotros".

Este tramo final de la temporada, el Granada lo asimila con su tercer entrenador del curso tras Robert Moreno y Rubén Torrecilla. "Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Ambos han hecho todo lo posible para que nos vaya bien. Ahora partimos de intentar lograr nuestra portería a cero y a partir de ahí, crecer".

Ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano los nazaríes mostraron que querían algo más que un punto. Un día "muy parecido al de Sevilla" para Luis Milla. "Estuvimos muy comprometidos. Encajamos mucho en el Pizjuán y en el Wanda no. La línea es esta para poder sacar los resultados", ha asegurado. Además, respecto a la situación, el madrileño entiende que es "jodida", pero "estamos con ganas y vamos a pelearlo hasta el final".

Cuatro meses lleva sin ganar el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes, una tendencia que puede mostrarle el directo camino al descenso en caso de no cambiar la dinámica en casa. "Quizá el equipo se sienta más cómodo fuera de casa por no tener la iniciativa del juego. Tenemos que cambiar el chip. No hemos sacado buenos resultados y es clave que los partidos no se nos pongan en contra desde el principio", ha señalado.

Sobre la afición, el mediocampista agradece que "en ningún momento nos han dejado de lado. Han seguido llenando el estadio, nos han empujado. Simplemente pedirles un último esfuerzo, nosotros vamos a empujar todo lo posible. Desde el principio hay que demostrarles que queremos ir a por el partido".

Respecto al rival, este domingo llega el RC Celta a Los Cármenes con las ideas claras de certificar la salvación y sobrepasar los 40 puntos, o al menos llegar a esa cifra con un empate.

"Viene un equipo muy bueno a Los Cármenes. Probablemente haya podido estar más arriba en la clasificación. Tenemos que dar nuestra mejor versión", advierte. Milla ha querido además hacer hincapié en Iago Aspas, la estrella del conjunto vigués. "Sabemos el jugador que es. Es uno de los mejores de la Liga. Prefiero centrarme en los nuestros, en hacer las cosas bien", ha concluido.